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Spor

Yılmaz Vural'dan sürpriz imza: Yeni takımı belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, teknik direktörlüğe Yılmaz Vural'ın getirildiğini açıkladı.

16:44 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:47 - 26/10/2023 Perşembe
DHA
Yılmaz Vural için imza töreni düzenlendi.

Yılmaz Vural için imza töreni düzenlendi.

Geçen hafta Cenk Laleci ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Türk futbolunun en tanınmış simalarından, en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural'la resmi sözleşme imzaladı.


Kulüp binasına gelen 70 yaşındaki teknik adam resmen Menemen FK'nın yeni teknik direktörü oldu.


Son olarak Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, kariyerinde Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Ankaraspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor ve Erzurumspor'da görev yaptı.







#TFF 2. Lig
#Yılmaz Vural
#Menemen FK
1 gün önce
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