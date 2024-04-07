Yine Koç yine provokasyon

Göreve geldikleri günden beri Türk futbolunda kaosa neden olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Türk futboluna verdiği zarar, bugün Şanlıurfa’da tekrar gözler önüne serildi.





Bu sezon adeta yılan hikayesine dönen Süper Kupa maçı yine oynanamadı. Geçen sezonun Süper şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe arasında oynanması gereken Süper Kupa maçı, hem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hem de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin skandal kararları sonucunda bir türlü oynanamadı.





Önce bu sezonun başında oynanması planlanan Süper Kupa maçı, kulüplerin talepleri doğrultusunda, Avrupa maçları da gerekçe gösterilerek ertelendi. Daha sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yarım bıraktığı ve kesin protokollerle bağlamadığı anlaşmalarla Suudi Arabistan’da oynanmasına karar verildi. Ancak 29 Aralık’ta oynanması gereken karşılaşma “Atatürk” bahanesi edilerek bir kriz ortamına çevrildi. Süper Kupa maçı, Ali Koç’un provokatif tutumu ve Mehmet Büyükekşi’nin basiretsizliği nedeniyle oynanamadı.

Maça çıkmama kararı

TFF, Suudi Arabistan’da da oynanamayan maçın, 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynamasına karar verdi. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde oynayacağı maçlar gerekçesiyle erteleme iterken karar kabul görmedi. Bu arada Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor–Fenerbahçe maçında çıkan saha olayları sonrası, kendi hatalarını görmeyen Ali Koç, takımı lig yarışından çekme tehdidinde bulundu.





Koç ve kurmayları, 2 Nisan Salı günü için Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Ülker Stadyumu kongre üyeleri ile doldu. Burada da konge üyelerine verdiği sözün aksine farklı bir tutum sergileyen Ali Koç, Şanlıurfa’daki maça A Takımı yerine U-19 Takımı ile çıkma konusunda yetki aldı. Maç günü Şanlıurfa’ya U-19 takımı giden sarı-lacivertliler, daha sonraki senelerde ceza almamak adına Süper Kupa'yı adeta sabote etti ve yine oynanmadı. 1. dakikada golü yiyen Fenerbahçe, 2. dakikada sahadan çekildi.





Skandallar bitmedi

Süper Kupa krizinin yaşandığı gün, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz’da yapılmak üzere, kongre kararı aldıklarını açıkladı. Türk futbolu adına çok geç kalmış bu karar alınana kadar, kısa sürede çok büyük skandallar yaşanmıştı.





TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi döneminde skandallar bitmedi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya inerek hakem Halil Umut Meler’i yumrukladı. İstanbulspor sahayı terk etti. Riyad’daki Süper Kupa maçı iptal edildi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra skandal kararlar alındı ve TFF kurulları adaletsiz cezalarla yine süreci yönetemedi. Son olarak ise Şanlıurfa’da Süper Kupa maçı yine oynanamadı. Bu yaşananlar, Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi’nin Türk futboluna verdiği zararı da gözler önüne serdi.





TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi















