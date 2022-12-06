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Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatıldı: Detaylar belli oldu

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunus Akgünün sözleşmesi uzatıldı mı? Sözleşme detayları belli oldu mu?
Yunus Akgün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu.

Ara transfer döneminden önce iç transfere yönelen Galatasaray'da Yunus Akgün'le anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı takım, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzattı.

Sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı

Yıllık 900 bin TL'lik kazancıyla takımın en az kazanan ismi olan Yunus Akgün'e yeni kontratında 15 milyon TL + başarı bonusları ödenecek. 2026 yılına kadar sözleşmesi uzatılan Yunus Akgün'ün, yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

Bu sezon toplamda 16 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro.

  • Yunus'ta mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, Kerem Aktürkoğlu ile de görüşmelerini sürdürecek.

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