Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatıldı: Detaylar belli oldu

Ara transfer döneminden önce iç transfere yönelen Galatasaray'da Yunus Akgün'le anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı takım, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzattı.

Sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı

Yıllık 900 bin TL'lik kazancıyla takımın en az kazanan ismi olan Yunus Akgün'e yeni kontratında 15 milyon TL + başarı bonusları ödenecek. 2026 yılına kadar sözleşmesi uzatılan Yunus Akgün'ün, yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

Bu sezon toplamda 16 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro.

Yunus'ta mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, Kerem Aktürkoğlu ile de görüşmelerini sürdürecek.

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