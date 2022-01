Yusuf Demir Barcelona'da tutunamadı

Katalan ekibinde Yusuf Demir ile yollar ayrıldı.

Barcelona’nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yusuf Demir’in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien’e geri dönecek. Yolun açık olsun" denildi.

18 yaşındaki futbolcu, Barcelona’da 9 karşılaşmada görev almıştı.

FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2022