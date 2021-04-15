Yusuf Yazıcı koronavirüsü ikinci kez yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.
Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.
- Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19 geçirmişti.
Notre @yaziciyusuf97 is back 😇 pic.twitter.com/OVCzzp1utf
Notre @yaziciyusuf97 is back 😇 pic.twitter.com/OVCzzp1utf— LOSC (@losclive) April 14, 2021