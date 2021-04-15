Yusuf Yazıcı koronavirüsü ikinci kez yendi Koronavirüse yakalanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bir kere daha hastalığı yenerek sahalara geri döndü.

Haber Merkezi 15 Nisan 2021, 09:15 Son Güncelleme: 15 Nisan 2021, 09:18 AA