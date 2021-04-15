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Yusuf Yazıcı koronavirüsü ikinci kez yendi

Koronavirüse yakalanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bir kere daha hastalığı yenerek sahalara geri döndü.

Haber Merkezi AA
Yusuf Yazıcı koronavirüsü ikinci kez yendi
Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 36 maçta 14 gol atarken 5 de asist kaydetti.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

  • Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19 geçirmişti.

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