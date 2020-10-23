Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü: Ona güvenebileceğimi gösterdi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag'ı 4-1'lik skorla geçerken, galibiyetin mimarı milli orta saha Yusuf Yazıcı oldu. Karşılaşmanın 45+1, 60 ve 75.dakikalarında attığı gollerle hat-tirick yapan genç oyuncu, Fransa'da günün konusu oldu. Arda Turan'ın Barcelona forması ile Borussia Mönchengladbach maçında yaptığı hat-trick'in ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında bir maçta 3 gol atma başarısı gösteren ikinci Türk futbolcu olan Yusuf Yazıcı için kulübü Lille, sosyal medya hesabından video yayınladı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi kariyerindeki ilk gollerini attı: Hat-trick yaptı Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla çıktığı ilk Avrupa Ligi maçında 3 gol atma başarısı gösterdi.Sparta Prag deplasmanında ilk yarının son dakikasında ceza sahası dışından muhteşem bir şut çıkartan Yazıcı, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 1-1'e gelen mücadelede kafa vuruşuyla yeniden takımını öne geçiren milli futbolcu son dakikalarda bir gol daha atarak hat-trick yapma başarısını gösterdi.Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon ciddi bir sakatlık yaşamış ve çapraz bağ ameliyatı geçirmişti. Milli futbolcu sakatlığının ardından sezon başından beri Lille formasıyla şanslar buluyordu.İşte Yusuf Yazıcı'nın harika golü;Yusuf Yazıcı harika gol attı. Aslanım benim pic.twitter.com/egGIV8o35P— Colmanın Bandanası (@Elcolmandante61) October 22, 2020 Yusuf Yazıcı kariyerinin ilk kafa golünü attı 🔥🔥pic.twitter.com/V78EXIk3HX— ﺦ (@atavratjoa) October 22, 2020 Yusuf Yazıcı’nın Sparta Praga 3.golü... Hat-trick! 🔥🔥🔥 Durdurulamıyor 😎👊🏻#YusufYazıcı @yaziciyusuf97 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/ZToR4rQtBa— 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐳𝐨𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐇𝐃 (@TrabzonsporHD) October 22, 2020 Sparta Prag-Lille maçına dair detaylar;UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille deplasmanda Sparta Prag’a konuk oldu.Letna Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Yusuf Yazıcı 45+1’inci dakikada attığı golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47’nci dakikada Dockal skora dengeyi getirdi. Lille, 60’ıncı dakikada Yusuf Yazıcı ve 66’ncı dakikada Ikone’nin golleriyle 3-1 geçti. 75’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yusuf Yazıcı, attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-1.Ev sahibi ekipte Krejci 23'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yaptığı hat-trick maçın yıldızı olan Yusuf Yazıcı, 80’inci dakikada yerini Weah’a bıraktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz 63’üncü dakikada David’in yerine oyuna dahil olurken, diğer milli futbolcu Zeki Çelik ise mücadelede süre almadı.Galeri: Fransız basını Yusuf Yazıcı'yı yere göğe sığdıramadı: Onurumuzu kurtardı

Hat-trick hatırası

Hat-trick yapan futbolcular için maç topunu eve götürmenin gelenek olduğu belirtilen videoda, "Ve tahmin et dün gece Prag'da topu kim götürdü?" diye sorularak Yusuf Yazıcı'nın karşılaşmanın ardından soyunma odasına gidişi ve arkadaşları tarafından tebrik edilmesine yer verildi.

Qui dit triplé dit ballon du match pour @yaziciyusuf97 ⭐️



Avec une petite phrase en français qui donne le sourire, regardez ❤️#ACSLOSC #UEL pic.twitter.com/7oKKqkoOij — LOSC (@losclive) October 22, 2020

Galtier'den övgü

Diğer taraftan, Lille'in teknik patronu Christophe Galtier de Yusuf Yazıcı'nın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. Genç futbolcusundan çok memnun olduğunu ve onun adına sevindiğini belirten Fransız çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Yusuf geldiğinde bu kadar iyi durumda değildi ve bir de sakatlık yaşadı. Sonrasında koronavirüs arası. Ancak Yusuf Yazıcı, ona güvenebileceğimi gösterdi. Artık ne yapması gerektiğini daha iyi biliyor, devam edecektir."