Zajc'ta sona doğru, Valencia'da ise sorun var

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc ile yapılan görüşmelerde anlaşma noktasına yaklaştı.





Sarı-lacivertliler, Sloven oyuncusuna yıllık 1.3 milyon eurodan 2 + 1 yıllık sözleşme önerdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna en iyi teklif Fenerbahçe'den gelirken, Zajc da sarı-lacivertli yönetimin teklifine sıcak bakıyor. Sloven oyuncunun en önemli kriterinin ise sürekli forma giyebilmek olduğu ifade edildi.





İtalya'dan da talipleri olan Zajc'ı Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor da kadroya katmak istiyor.





Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sloven oyuncu, bu sezon 27 resmi maçta sarı-lacivertli formayı giyerken 3 gol atıp 2 de asistle takımının hücum gücüne katkıda bulundu.





Valencia'da sorun süre





Fenerbahçe'de bu sezon gol yollarındaki performansıyla öne çıkan Enner Valencia ile de sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor.





Sarı-lacivertli yönetim 33 yaşındaki golcüye performans bonuslarının da yer aldığı 1+ 1 yıllık sözleşme önerirken, Valencia bu sezon kazandığı 2.2 milyon eurodan en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe, Valencia'nın istediği rakamı kabul ediyor, ancak uzun vadeli bir sözleşme yapmaya sıcak bakmıyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.





Brezilya ekibi Internacional ise Valencia'ya 3 yıllık sözleşme önerdiği ve Ekvadorlu golcünün cevabını beklediği kaydedildi.















