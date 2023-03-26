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Spor

Zajc'ta sona doğru, Valencia'da ise sorun var

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Miha Zajc ile anlaşma noktasına geldi. Sarı-lacivertliler, Sloven oyuncuya yıllık 1.3 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Valencia ile de yıllık 2.2 milyon euroya anlaşılırken, sözleşmenin süresi sorun oldu.

10:27 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Miha Zajc, bu sezon 24 maça çıktı ve 3 gol atıp 2 de asist kaydetti. Enner Valencia ise 35 maçta 29 gol atma başarısı gösterdi.

Miha Zajc, bu sezon 24 maça çıktı ve 3 gol atıp 2 de asist kaydetti. Enner Valencia ise 35 maçta 29 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc ile yapılan görüşmelerde anlaşma noktasına yaklaştı.


Sarı-lacivertliler, Sloven oyuncusuna yıllık 1.3 milyon eurodan 2 + 1 yıllık sözleşme önerdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna en iyi teklif Fenerbahçe'den gelirken, Zajc da sarı-lacivertli yönetimin teklifine sıcak bakıyor. Sloven oyuncunun en önemli kriterinin ise sürekli forma giyebilmek olduğu ifade edildi.


İtalya'dan da talipleri olan Zajc'ı Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor da kadroya katmak istiyor.


Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sloven oyuncu, bu sezon 27 resmi maçta sarı-lacivertli formayı giyerken 3 gol atıp 2 de asistle takımının hücum gücüne katkıda bulundu.


Valencia'da sorun süre

Fenerbahçe'de bu sezon gol yollarındaki performansıyla öne çıkan Enner Valencia ile de sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor.


Sarı-lacivertli yönetim 33 yaşındaki golcüye performans bonuslarının da yer aldığı 1+ 1 yıllık sözleşme önerirken, Valencia bu sezon kazandığı 2.2 milyon eurodan en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe, Valencia'nın istediği rakamı kabul ediyor, ancak uzun vadeli bir sözleşme yapmaya sıcak bakmıyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.


Brezilya ekibi Internacional ise Valencia'ya 3 yıllık sözleşme önerdiği ve Ekvadorlu golcünün cevabını beklediği kaydedildi.





#Fenerbahçe
#Miha Zajc
#Enner Valencia
41 dakika önce
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