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Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Kupası 5. tur maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 tur eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe - Gaziantep FK ile Galatasaray - Bandırmaspor ile Beşiktaş - Antalyaspor ile Trabzonspor ise Gençlerbirliği ile eşleşti. Peki, Ziraat Türkiye son 16 turu maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

16:47 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç tarihleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç tarihleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları şubat ayında oynanacak. Karşılaşmalar A Spor ekranlarından yayınlanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi takım hangi takımla eşleşti, maçlar ne zaman? İşte detaylar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6,7 ve 8 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNDA HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;

Sivasspor-Konyaspor

Başakşehir-Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Antalyaspor-Beşiktaş

Karagümrük-Samsunspor

Ankaragücü-24Erzincanspor

Galatasaray-Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları
A Spor
'dan yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU TEK MAÇ MI?

Kupada son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



#Ziraat Türkiye Kupası
#son 16 turu
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
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