Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları şubat ayında oynanacak. Karşılaşmalar A Spor ekranlarından yayınlanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi takım hangi takımla eşleşti, maçlar ne zaman? İşte detaylar.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6,7 ve 8 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNDA HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;
Sivasspor-Konyaspor
Başakşehir-Hatayspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Antalyaspor-Beşiktaş
Karagümrük-Samsunspor
Ankaragücü-24Erzincanspor
Galatasaray-Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU TEK MAÇ MI?
Kupada son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.