Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.
- Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
- 26 Şubat Salı:
- 20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
- 27 Şubat Çarşamba:
- 14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
- 20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)
- 28 Şubat Perşembe:
- 20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
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