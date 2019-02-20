ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası.

Ziraat Türkiye Kupası.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.

  • Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

  • 26 Şubat Salı:
  • 20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
  • 27 Şubat Çarşamba:
  • 14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
  • 20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)
  • 28 Şubat Perşembe:
  • 20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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