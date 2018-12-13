Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun son haftasında İsveç ekibi Malmö’yü konuk edecek. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş “Rakibimizi sahamızda yenerek turu geçmek istiyoruz. Orada basit gollerle kaybetmiştik. Malmö maçı için hazırız. Herkes zirvede olmak ister, önemli olan oraya tutunup başka zirvelere taşımak. Zirveye çıkmak için el birliğiyle çalışmak gerekiyor. Umarın iyi bir sonuçla bunu pekiştirip turu geçeriz. Bu sene maalesef Avrupa’da 3 mağlubiyetimiz var. Beni en çok bu üzmüştür. Kaybedilmemesi gereken takımlara kaybettik. Avrupa’da Beşiktaş’ın isminin gündem olduğunu biliyorum. Avrupa’da olunca Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmelisiniz. Ama benimle ama bensiz yine başarılı olacaktır. Bu 3 mağlubiyeti içime sindiremiyorum” diye konuştu.

GARANTİ DİYE BİR ŞEY YOK

Futbolcuların tanıtılması için Avrupa’da oynamanın çok önemli olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Galatasaray da son dakika UEFA’ya kalamayabilirdi. Daha önce alacağı sonuçla da bir üst tura çıkabilirdi. Oyuncularımızı tanıtmak için Avrupa ligleri çok önemli. Takip ediliyoruz. Gruptan çıktıktan sonraki rakiplerimize daha sonra bakarız. Futbolda garanti diye bir şey yok. Grupta yine favoriyiz. Biz iyi olunca hemen ‘en iyi takım’, kötüde de ‘en kötü takım’ oluyoruz. Başarının devamlılığı para da olsa zor” ifadelerini kullandı.

Orman: Yapacak çok işimiz var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Brand & Sport Summit 2018 paneline katılarak açıklamalarda bulundu. “Ne yaptığınız değil, nasıl algılandığınız önemli” diyen Orman, “Beşiktaş-Galatasaray maçından evvel stat etrafında kamuoyu araştırması yaptırdım. İnsanların yüzde 88’i başkan ve yönetimden memnun. Türkiye’deki insanların ekonomiden sonra en çok ilgilendiği konu spor. Bu kadar ilgili bir kitle olduğu zaman gelecekle alakalı umutlu olursunuz. Yapacak çok işimiz var” dedi. Büyük kulüplerin daralması gerektiğini ifade eden Orman, “Biz acı reçeteler uygulayarak buralara geldik ama yetmiyor. Futbolu masaya yatırıp doğru bir süreç içerisine sokmamız gerekiyor. En çok şampiyonluğu bulunan 3-4 kulüp daralmalı. Bunu hep beraber yapmalıyız” diye konuştu.