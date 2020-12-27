Zirvenin aslanı

Süper Ligin 15. Haftasında Trabzonspor, evinde oynadığı karşılaşmada Galatasaray’a 2-0 mağlup olarak 7 haftalık yenilmezlik serisini noktaladı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte atak üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray, 5. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada Edgar’ın hatası sonrası ceza sahası önünde Feghouli’nin sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 23. Dakikada Emre Kılınç’ın ortasında Hugo topu kafayla karşıladı.
- Devamında altı pas içine çevrilen topa Oğulcan arka direkte vurdu, yan ağlarda kaldı. 25’de Baker’ın ortasında Hugo kafayı vurdu, kaleci Okan iki direğin birleştiği noktadan topu kornere çeldi. 44. Dakikada sağdan gelişen atakta Emre Kılınç ceza sahasında vurdu Uğurcan golü önledi ardından seken topu Arda Turan ağlara göndererek Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.
Konuk Galatasaray ikinci yarıya yine atak başladı. 48. Dakikada gelişen sarı-kırmızılı takımın atağında Emre Kılınç penaltı noktasına pasını gönderdi. Araya giren Edgar topu kornere gönderdi. 55. Dakikada Arda Turan’ın pasında Oğulcan Çağlayan defans arkasına sarktı ve topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy, ofsayt bayrağını kaldırdı.
- VAR’dan gelen uyarı ile hakem Halil Umut Meler, golü verdi ve Galatasaray 2-0 öne geçti. Bu golden sonra oyun kontrolünü tamamen ele geçiren sarı-kırmızılı takım pas bağlantılarını sağlıklı yaparak Trabzonspor’un direncini kırmaya çalıştı. 68’de Afobe topu kazanırken, boş pozisyondaki Djaniny’e vermek yerine ceza sahası dışından şut denedi ancak auta gitti. 76’da Abdülkadir Parmak’ın soldan vuruşunda top kaleciden döndü, ikinci dokunuşunda ise top auta gitti.
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