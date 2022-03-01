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Elon Musk Starlink ile Ukrayna'da! Starlink nedir? Starlink Uydusu Nasıl Çalışıyor?

SpaceX'in CEO'su olan dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, Ukrayna'nın çağrısına karşı kayıtsız kalmadı. Elon Musk, Starlink istasyonları ve internet erişimini sağlayacak olan Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu açıkladı. Starlink nedir? Elon Musk'ın starlink projesi nedir? Starlink Ukrayna'da nasıl çalıştı? Starlink kesintisiz internet mi demek? İşte merak edilen bu soruların yanıtları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Starlink aktif mi? Starlink nedir, nasıl çalışır?
starlink

Elon Musk Twitter'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olurken starlink uyduları da merak edildi. Ukrayna'da yaşanan işgalin etkisi ile internet erişimde sıkıntıların yaşanmasına karşın Elon Musk'tan Starlink'i aktif etme karşılığı gelmişti. Starlink Uydusu'nun Ukrayna'da nasıl çalıştığı merak ediliyor. Peki, Starlink uydusu nedir?

STARLİNK AKTİF Mİ?

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink’i Ukrayna’da kullanıma açtığını duyurdu.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Musk’ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

Fedorov paylaşımında, “Siz Mars’ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna’ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

STARLİNK NEDİR?

Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan meydana gelecek. Firma ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uyduları ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

Şirket, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla 122 uyduyu konuşlandırdı. Nisan ayından itibaren her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarda, fırlatma başına 60'dan fazla uydunun yerleştirilmesi planlanıyor. 2020 yılının ortalarına doğru toplam 12.000 uydu konuşlandırıp sonrasında bu oranın 42.000'e çıkarılması planlanıyor.

Gerçekleştirilecek bu girişimle beraber olarak, binlerce uydunun 340 ila 1.550 km arasındaki yörüngeye yerleştirilecek olmasının gökbilim üzerinde olası etkilerinin olabileceği ve uzun vadede uzay çöplüğü oluşacağı endişelerine yol açmıştır.

Uydu takımyıldızın tasarlanması, inşa edilmesi ve konuşlandırılması için on yıllık sürenin gerektiği, projenin toplam maliyetinin ise Mayıs 2018'de SpaceX'e 10 milyar ABD dolarına mâl olacağı tahmin ediliyordu. Ürünün geliştirilmesine 2015 yılında başlandı ve 2018 yılı Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denendi. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde gerçekleştirildi. Starlink araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde yapılmaktadır.

DÜNYADA KAÇ TANE UYDU VAR?

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağından dolayı artık pek çok alan işlerini uydular üzerinden yapıyor. Ülkelerin güvenlik ağları artık uydulara bağlanmış durumda. Hal böyle günümüzde kaç tane uydu olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi'nin Uzaya Fırlatılan Nesneler İndeksi'ne göre, Dünya yörüngesindeki uyduların sayısı 7 bin 389. Bunların yaklaşık 4 bini aktif halde. Bu, 2020 yılına göre yüzde 27,97'lik bir artışı temsil ediyor. Ayrıca bu veri 2021 Nisan ayı sonunda açıklamıştı.

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