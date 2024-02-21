"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı beklentisi ne yönde?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları 2024 şubat için gözler TÜİK verilerine çevrildi. Ekonominin bu haftaki ana başlıklarından olan Merkez Bankası faiz kararı ile beraber, şubat ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Peki enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2024 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Mart pazar gününe denk geldiği için şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak.





ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.





12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 30,00 –34,99 aralığında, yüzde 59,99 olasılıkla yüzde 35,00 –39,99 aralığında, yüzde 16,76 olasılıkla ise yüzde 40,00 -44,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 30,00 –34,99 aralığında, yüzde 66,67’sinin beklentilerinin yüzde 35,00 –39,99 aralığında, yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 40,00 –44,99 aralığında olduğu gözleniyor.





24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00 –20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00 –30,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.



