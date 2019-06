Tayvan, Tayland ve Çin Dizileri

Tayvan Dizileri

Tayvan bir ada ülkesidir dünyadaki birçok ülke tarafından resmi olarak çinin parçası kabul edilse de yüz yılı aşkın süredir bağımsızlığını ilan eden bir devlettir. Bu 23,5 milyonluk güzel ada ülkesinin çok güzel dizileri vardır sizlere bu dizilerden bahsedeceğiz.

Refresh Man

Bölüm sayısı 11 olan dizi romantik komedi türündedir. Yu Tang ile Wen Kai arasında uzun süreden beri gelen tatlı bir rekabet vardır. Yu Tang devamlı kazanan taraftır. Wen Kai ise kötü işlere bulaşmış ve sonunda da yurt dışına gitmiştir. Yu Tang'ın çalıştığı şirket mali sıkıntıya girmiştir. İşlerin başına Wen Kai gelir ve artık Yu Tang onun altında çalışan bir elemen durumuna düşer. Tatlı rekabetlerin, komik sahnelerin olduğu çok güzel bir Tayvan dizisidir. Çok sevilen dizi bir çok ülkede de seyredilmektedir.

Angel 'N' Devil

Bölüm sayısı 26 olan dizi fantastik, gizemli bir okul dizisidir. Kızlar topluluğunun özel güçleri vardır. Kötülere karşı savaşan bu topluluğundan bir kız öldürülür. Bu olay üzerine giden kızlar hem kötülere karşı savaşır hem de kendi içlerinde bir hesaplaşmaya girerler. Fantastik dizi sevenlerin mutlaka izlemesi gereken güzel bir gençlik dizisidir.

Back To 1989

Bilim kurgu, romantik türünde olan dizi bir gençlik dizisidir. Bölüm sayısı 21'dir. Başrol oyuncusu Chen Che çok zeki bir borsacıdır. İşinde uzman olan gencin babası ölür ve babasının ölümüyle ilgili şüpheleri oluşur. Babasının ölümünü araştırırken bir kaza geçirir. Kaza sonucu geçmişe giden genci bir sürü olay beklemektedir. Genç adam geçmişte annesinin ve babasının mutluluğu ve gelecekteki hayatı konusunda bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Çok değişik bir konuya sahip olan dizi çok beğenilen Tayvan dizileri arasındadır.

Behind Your Simile

İki genç arasında gelişen dizi 19 bölümlük romantik dizi türündedir. Lei Xin Yu çok düzgün iyi biridir ve annesi dolandırıcılıkla suçlanmaktadır. Zhao Yi Ting ise soğuk görünümlü ve sert yapıda bir genç adamdır. Genç kızın arkasından işler çeviren genç adam zamanla genç kıza aşık olmaya başlar ve olaylar gelişir. Çok güzel bir aşk anlatan dizi, Tayvan dizileri arasında en sevilen dizilerin başında gelir.

Bromance

Dizi 18 bölümlük bir gençlik dizisidir. Dizi macera dolu aksiyon sahnelerinin bol yaşandığı aslında bir romantik dizi türüdür. Çok hareketli olaylarla dolu olan diziyi hiç sıkılmadan seyredebilirsiniz. Konusu ise çok ilginçtir. Dolandırıcı bir medyum tarafından büyü yapılan genç kız 25 yıl boyunca erkek kalmak zorundadır. Çok sevdiği bir kan kardeşi vardır ve onu erkek olarak bilmektedir. 25 yılın bitimine az kalmış ve o artık bir karar vermek zorundadır. Kan kardeşi ile olan şimdiki hayatını mı yoksa genç bir kız olarak mı hayatına devam edecektir. Severek izleyeceğinizi düşündüğümüz Tayvan dizisi, birçok ülkede seyredilen ve gençlerin en beğendiği diziler arasındadır.

Devil Beside You

Dizi 20 bölümden oluşan bir romantik gençlik dizisidir. Dramanın ağır bastığı dizi tam bir aile dizisidir. İki genç birbirine aşık olur ve evlenmek ister. Qi Yue 'nin annesi Yuan Yi'nin babası ile evleneceği için işler oldukça karışmaktadır. Aile arasında geçen bu karışık olayları, bir yığın farklı olay bekler. Gençler bu olayları nasıl çözecek ve kavuşacaktır?

Fall İn Lave With Me

Bölüm sayısı 20 olan dizi tam bir romantik dramadır. İki genç bir şekilde karşılaşır ve birbirlerinden hiç hoşlanmazlar. Lu Tian Xing kendini bir başkası gibi tanıtarak rol yapmaya başlar. Bir çok olay karşısında ilerleyen dizide gençler birbirine aşık olur. Gelişen olaylar karşısında ne yapacaklardır? Dizi karşısındakini hiç sıkmadan ilerleyen güzel bir yapımdır. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği harika bir Tayvan dizisidir.

Just You

Dizi romantik darama türünde 21 bölümlük bir Tayvan dizisidir. Çok sevilen dizi bir çok ülkede de gösterilmektedir. Qi Yi sert yapıda çok başarılı bir iş adamıdır. İş yerinde ikili yakınlaşmalara çok karşıdır. Genç kızımız ise saf kalpli, çok iyi yüreklidir. Genç adamın iş yerinde çalışmaya başlar ve onun evinde de kalmak zorundadır. Genç adama aşık olur ama onun sert yapısını yumuşatabilecek midir?

Marry Me, Or Not

Bölüm sayısı 15 olan dizi romantik komedi türünde bir gençlik dizisidir. Tayvan dizileri arasında farklı bir yere sahiptir. İki gençte işlerinde çok başarılıdır. Birisi bir boşanma avukatıdır ve evliliğe hiç inanmamaktadır. Diğeri ise tam bir ayrıntı delisidir. İki farklı yapıda zor insan birbirlerine yakınlık duymaya başlar ama ilişkiyi yürütebilecekler midir?

Miss İn Kiss

Dizi 39 bölümden oluşan romantik bir okul dizisidir. Tayvan dizileri arasında gençlerin en çok seyrettiği gençlik dizilerinden biri olan dizinin konusunda ise Xiang Qin okulun en zeki çocuğu tarafından reddedilir. İş bu kadarla da kalmaz evlerini kaybederler. Babasının işleri çok kötüdür ve babasının bir arkadaşının evine taşınmak zorunda kalırlar. Fakat babasının arkadaşının evinde onu bir sürpriz beklemektedir. İşler tam bu andan itibaren farklı bir boyuta geçer. Çok sevilen Tayvan dizileri arasındadır.

Moon River

Okul dizileri arasında farklı bir yeri olan dizi 30 bölümden oluşmaktadır. Romantik ve aksiyon türünde olan gençlik dizisinde genç çocuk Kung Fu dalında büyük başarı sağlar. Spordaki başarısı sonucunda zenginlerin gittiği çok özel bir okulda okuma şansı kazanır. Fakat zengin çocukları onu dışlar ve arkadaş olmak istemezler. Kendini onlara sevdirerek okulda kalmayı başarabilecek midir?

Prince of Wolf

Romantik, fantastik ve macera türünde gelişen dizi 18 bölümden oluşmaktadır. Genç adam küçükken ormanda kaybolur ve kurtlar tarafından büyütülür. Mi Mi ise ormana fotoğraf çekmek için gelen çok güzel bir genç kızdır. İkisi karşılaşır ve genç adam onun kendisi için gelen kurt eşi olduğunu düşünür. Günümüzün tarzanı formatında çekilen dizide kurt ile kuzunun aşkı işlenmiştir. Çok ilginç bir konuya sahip olan dizi gençler tarafından büyük bir ilgi ile seyredilmektedir.

School Beautys Personal Bodyguard

Bölüm sayısı 24 olan dizi çok sevilen okul dizileri arasındadır. Tayvan dizileri arasında özel yeri olan dizi romantik komedi türündedir. Lin Yi özel güçleri olan ve korumalık yapan bir gençtir. Savaş sanatlarını mükemmel derecede bilmektedir. Genç kız ise zengin bir adamın şımarık ve kendini beğenmiş kızıdır. Gencimiz onun korumalığını yapmaya başlayacaktır. Genç kız koruma ile dolaşmak ve okula gitmek istememektedir. Fakat zamanla iki genç arasında bir yakınlaşma başlayacaktır. Dizi çok komik sahneleri olan seyredenleri çok güldüren bir Tayvan dizisidir.

Because of You

Romantik komedi türünde olan dizi 22 bölümden oluşan bir gençlik dizisidir. Sun Fan küçük rollerde oynayan, fakat tek hayali çok ünlü bir yıldız olmak olan biridir. Bir gün öyle bir olay olur ki tüm hayatı değişir. Çok ünlü bir şarkıcı olan Zi Hao onu kız arkadaşını çalmaya çalışmakla suçlar. Aralarında çok şiddetli bir kavga yaşanır. Ünlü sanatçının hayranı olan Yu You onu internet üzerinden bir dövüşe davet eder. Dertleri onu rezil edip mahvetmektir. Fakat bilmedikleri bir şey vardır. Genç adam çok iyi bir dövüş ustasıdır. Çocukluğundan beri dövüşmektedir. Yapılan dövüş sonrası genç adam kazanır, bir gecede ünlü olur ve onu tüm ülke tanımaya başlamıştır. En çok sevilen Tayvan dizileri arasında ilk sıralarda olan dizi en çok beğenilen diziler arasındadır.

Tayland Dizileri

Tayland doğa harikası olan ülkeler arasındadır. Ülke her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Ülkenin çok süslü ve resim niteliğinde bir alfabesi vardır. Tayland halkı için görsellik çok önemlidir. Bu nedenle çekilen dizi ve filmlerde de bu görsellik ön plandadır. Tayland dizileri ise çok beğenilerek izlenmektedir. Ülkemizde özellikle gençler arasında Tayland dizilerine büyük bir sempati vardır. Sizler için çok sevilen ve seyredilen dizilerden kısa kısa özelleme yaptık.

Bu makaledeki Tayland dizileri hakkındaki bilgiler https://www.kadinvsaglik.com/ sitesindeki makaleden faydalanarak yazılmıştır.

Cubic

Dizi 16 bölümden oluşan aksiyon dolu bir romantik polisiyedir. Dizinin başrolünde Ruthai isimli genç bir kız bulunmaktadır. Babası mafyaya ciddi bir meblağda borçlanmıştır. Bu borca karşılık mafya lideri babasından çok güzel olan büyük kızını istemektedir. Baba iki kızı da alarak kaçma kararı alır. Tam evden çıktıkları anda Ruthai bir şeyler unutur ve geri döner. Mafya baskını ile yakalanır ve mafya liderinin yanında hizmetçi olarak çalışmak zorunda kalır. Aksiyon dolu sahneleri ile büyük ilgi gören dizi, en beğenilen Tayland dizileri arasında yer almaktadır.

Angel Magic

Dizi 28 bölümden oluşan bir romantik komedidir. Fantastik bir yapıya sahip olan dizide Beauty zengin bir ailenin şımarık kızıdır. Anne ve babasını kaybeden kız kuşlardan çok korkmaktadır. Bir lanete uğrayan genç kız geceleri kuşa dönüşmektedir. Bu lanetten kurtulmanın tek yolu ise gerçek bir aşkla onu seven bir erkek tarafından öpülmektir. Dizi komik ve romantik sahnelerin yaşandığı aksiyon dolu bir içeriğe sahiptir.

An Evil Game a Lave Game

Dizi 21 bölümden oluşan bir romantik dramadır. Fahla'da isimli genç kız bir deniz kazası geçirir. Kazada hafızasını kaybeder. Onu kurtararak genç adama aşık olur ve evlenirler. Kızın ablası çok uzun aramalar sonucu kardeşini bulur ve tedavi ettirir. Tedavi sonrası kız hafızasını kaybettiği zamanı hatırlamaz. Aradan geçen 3 yıl sonra kız ve genç adam yeniden karşılaşır ve asıl dizi o dönemden sonra başlar.

Full Hause

Dizi 20 bölüm, türü ise romantiktir. Om-Em ablası ile birlikte babalarından kalan evde yaşamaktadır. Ablası ve nişanlısının büyük bir borcu vardır. Onu bir tatile gönderir ve o gidince evi ondan habersiz satarlar. Om-Em tatilde Mike ile karşılaşarak tanışır. Otel parasının ödenmediğini anlayan genç kız hemen geri döner. Dönünce ablasının ondan habersiz evi sattığını öğrenir. Evi alansa tatilde tanıştığı Mike'dir. Mike'nin olanlardan haberi yoktur ve evi alması tamamen bir tesadüftür. Kalacak yeri olmayan On-Em Mike ile anlaşmalı bir evlilik yaparak onun yanında yaşamaya başlar. Aralarında çok büyük bir aşk başlar. Bunun yanında da bir sürü olayla karşılaşırlar. Tayland dizileri arasında çok önemli bir yeri olan dizinin konusu bir çok ülke televizyonu tarafından kendi ülkelerine uyarlanarak çekilmiştir. Ülkemizde de dizinin konusu uyarlanarak bir televizyon kanalında yayınlanmıştır.

Kiss Me

Dizi 20 bölümden oluşan bir gençlik okul dizisidir. Taliw başarılı ve çok güzel bir öğrencidir. Tenten ise Japonya'dan yeni gelmiş çok zeki bir gençtir. Bu iki genç birbirlerine aşık olurlar. Taliw'lerin evleri yanar ve Tenten'lerin evine taşınmak zorunda kalırlar. Tenten'in ailesi ile Taliw'in ailesi çok iyi anlaşmaktadır. Okulda ise işler karışıktır. Bu iki gence okulda farklı kişiler de aşıktır. Okulda yaşanan komik sahneleri ile çok sevilen dizi aynı zamanda bir komedidir.

Wong Wien Hua Jai

En sevilen Tayland dizilerinden biri olan dizi 16 bölümden oluşmaktadır. Genç kız ve erkek arkadaşı evlilik kararı alırlar. Erkek arkadaşı kızı aldatır ve diğer kız hamile olduğunu söyler. Bu sonuç karşısında iki genç ayrılırlar ve genç adam diğer kızla evlenir. Eski erkek arkadaşının evlendiği kızın abisi ile karşılaşan genç kızın hayatı derinden değişecektir.

Devil Lover

Bilim kurgu türündeki bu dizi 17 bölümden oluşur. Sora isimli genç kızın özel güçleri vardır. Bu gücün farkında olan kız nasıl kullanması gerektiğini bilmemektedir. Çevresi ise bu özelliğinden dolayı onun kötü ve lanetli olduğunu düşünerek kızı dışlamaktadır. Kızın güçlerinin bir bilim adamı farkına varır ve onu araştırmak üzere Japon Teknolojileri Bilimi Bölümüne götürür. Sora çok uzun süre orada kalır, fakat çıkınca çevreden o kadar kopmuştur ki hayata uyum sağlayamaz. Gençlerin çok severek izlediği dizi bir çok ülkede de çok beğenilmektedir.

I Wanna Be Sup'tar

Dizi 26 bölümden oluşan bir romantik komedi dizisidir. Win Pakorn ülkesinde çok ünlü bir starken hakkında gey iddiaları çıkar. Şöhretinin zarar görmesi neticesinde ülkeden ayrılır. Geri dönerek kaldığı yerden meslek hayatına devam eder. Wan Nueng star olmak isteyen bir genç kızdır. Ailesi onu İngiltere'ye göndermek ister ve oda star olabilmek için evden ayrılır. İki gencin başlarına gelen bir çok olay sonucunda aynı evde kalmak zorunda kalır. Genç kız, genç adamın gey olduğunu düşünerek aynı evde rahatlıkla kalırken onun aslında anlatılanların aksine sağlıklı bir erkek olduğunun farkına varır ve aralarında büyük bir aşk başlar. Çok komik olayların yaşandığı romantik komedi dizisi Tayland dizileri arasında çok sevilen yapımlardan biridir.

Karn La Krang Neung ... Nai Hua Jai

Dizi 12 bölümlük aksiyon dolu bir romantik dramadır. Fatsai çok güzel ve iyi yürekli genç bir bayandır. Görüştüğü ve çok sevdiği bir genç vardır. Genç onun gözleri önünde başka bir kadına evlenme tekliği edince hayata küser ve ülkeyi terk eder. Japonya'ya gider ve orada Altın Ejderha çetesi lideri ile karşılaşır. Liderin eski kız arkadaşına olan benzerliği yüzünden Altın Ejderha lideri ona aşık olur ve bir çok aksiyon dolu olay yaşanır. Kısa bir dizi olmasına rağmen dizinin her bölümünde bir çok olay yaşanmaktadır. Sevilen Tayland dizisi bir çok ülkede de çok beğenilerek seyredilmektedir.

Roy Leh Sanae Rai

Romantik drama türünden olan dizi 14 bölümdür. Kongpope isimli genç adamın babası akciğer kanseri olduğunu öğrenerek bazı kararlar alır. Eskiden ölümüne neden olduğu arkadaşının eşine giderek para vermeyi teklif eder. Kadın bu parayı reddedince oda mirasını arkadaşının kızına bırakır. Babasının tüm mal varlığını bir başkasına bıraktığını öğrenen genç adam bir plan yapar. Kızı kendine aşık ederek parasına yeniden kavuşacağını düşünürken işler değişir. O kıza aşık olur ve işler değişir.

The Hondsome Cowboy

Dizi 8 bölümlük bir romantik gençlik dizisidir. Genç adam her hoşlandığını elde etmeye alışmış, hızlı yaşayan biridir. Genç kız ile bir barda karşılaşırlar ve kız ona yüz vermez. İki gencin babaları çok eski arkadaşlardır ve iki gencin bundan haberi yoktur. Genç kızı babası bir gün arkadaşının çiftliğine gönderince orada karşılaşırlar. Gelişen olaylar karşısında birbirlerinden hoşlanmaya başlayan gençleri bir takım olaylar beklemektedir.

Princess Haurs Thai

Dizi 20 bölümden oluşan romantik bir gençlik dizisidir. Genç kız fakir bir ailenin kızıdır. Ünlü bir sanatçı olmak istemektedir. Büyük babası ise eskiden sarayda koruma subaylığı yapmıştır. Inn ise veliaht prenstir. Inn'in büyük babası eskiden sarayda çalışan genç kızın dedesine evlilik sözü vermiştir. İki gencin asla yolları normal şartlarda kesişmeyecek iken şimdi evlenmek zorundadırlar. İki gençte birbirlerine hiç benzemeyen, tamamen birbirlerine zıt iki karaktere sahiptir. İtaat ederek evlenirler ama bir sürü olayda peşlerinden gelir.

Kiss The Series

Romantik komedi türünden olan dizi 16 bölümlük bir gençlik dizisidir. Sandee üniversiteye giden çok zeki ve güzel bir kızıdır. Okulda bir sürü erkek arkadaşı vardır ve hepsi birbirleri ile çok iyi anlaşmaktadır. Bir gün arkadaş topluluğu ile bir partiye giderler. Partide içki içen genç kız ve arkadaşı çok sarhoş olurlar. Sabah kalktıklarında aynı yatakta olduklarını görürler ve çok şaşırırlar. Bu olayı yaşanmamış kabul edip, eskisi gibi arkadaşlıklarına devam etme kararı alırlar. Fakat işler sandıklarının aksine gelişmeye başlar ve ikisi de aralarındaki yakınlaşmayı engelleyemez. Bu durumu da arkadaşları fark eder.

Kleun Cheewit

Romantik dram türünden olan dizi 15 bölümdür. Jee çok ünlü bir manken ve oyuncudur. Annesi ise çok zengin bir adamla evlenir. Fakat adam kıza sardırır ve kız evden hızla arabaya binerek kaçar. Bu sırada bir genç kıza çarpar ve ölümüne neden olur. Ölen kızın erkek arkadaşı ise başarılı bir avukattır. Avukat yemin eder ve kız arkadaşının ölümüne neden olan kızı mahvedecektir. Tayland dizileri arasında çok değişik bir konuya sahip olan dizi, çok beğenilen yapımlardan birisidir.

Cheewit Puer Kah Huajai Puer Tur

Romantik darama türünden olan dizi 18 bölümden oluşur. Aksiyon içeren dizi ülkesinde izlenme rekoru kırmıştır. Tayland dizileri arasında en çok dış ülkede seyredilen dizilerden biridir. Çok başarılı bir yapın olan dizi değişik bir konuya da sahiptir. İçine kapanık, kimseyle konuşmayan bir suikastçı olan Wayu her gün parkta Surasee ile karşılaşmaktadır. Surasee ise genç bir heykeltıraştır. Babasını bir iş adamı olarak bilmektedir. Aslında kızın babası bir uyuşturucu tüccarıdır. İki genç parkta her gün karşılaşırlar ve arkadaş olmaya başlarlar. Genç kızın babasının yaptığı işlerden dolayı birileri öldürmek ister ve Wayu onu bu adamlardan kurtarır ve asıl olaylar ondan sonra başlar.

Leh Lub Salub Rarng

Dizi 10 bölüm çevrilmiş kısa bir romantik komedi dizisidir. Ramin çok sert yapıda olan bir polis memurudur. Petra ise iyi yürekli çok başarılı bir film yıldızıdır. İki zıt karakter bir türlü bir araya gelemez. İkisi birbirini anlayabilmek için bir gün bir karma oyunu oynar ve iki karakterin ruhu değişir. Sert yapılı, çok başarılı bir polis olan Ramin kadınsı hareketler yapmaya başlar. Petra ise dövüşçü bir kadın halini almıştır. Çevrelerindeki her kez bir şeylerin ters gittiğini anlarlar ama ne olduğunu bir türlü çözemezler. Çok komik olayların yaşandığı harika bir dizidir. Mutlaka izlemenizi öneririz. Tayland dizileri arasında en çok beğenilen dizilerden bir tanesidir ve bir çok ülkede yayınlanmıştır.

Çin Dizileri

Önerdiğimiz dizilerin hepsi tarihi Çin dizileridir.

The Legend of Chusen

Bölüm sayısı 55+18 olarak iki sezon yayınlanmıştır. Zhang Xiao Fan'ın 11 yaşındayken bütün köyü öldürülür. Lin Jin Yu isimli arkadaşı ile beraber bir mezhebe katılır. Bu mezhep iyiliği ve erdemli oluşu ile ünlüdür. Bu arada şeytani mezhebinin kralının kızına aşık olur ve olaylar peşi sıra başlar. Normal bir kişinin, azmi ve yetenekleri ile büyük bir savaşçıya dönüşünü konu alan dizi soluksuz izlenmektedir. Seyirci yorumları çok güzeldir. Mutlaka seyredilmesi gereken Çin dizilerinden biridir.

The Empress of China

Dizi 74 bölümden oluşan tarihi Çin dizileri arasındadır. Çin İmparatorluğunun ilk ve tek kadın İmparatorunun hayatını ve yükselişini konu almaktadır. On dört yaşında küçük bir kız çocuğu iken Tang hanedanlığında saraya gelen genç kız İmparatora aşık oluyor. İmparatorun cariyesi olduktan sonra İmparator ölür ve yerine oğlu geçer. Yeni imparator kendi cariyesi olması için onu ikna eder. Yeni imparator da ölünce önce İmparatoriçe olup güçlenir. Yeterli gücü elde ettikten sonra kendini yeni İmparator ilan eder. Gerçek bir güç savaşının konu alındığı, bir kadının İmparatorluk yolunda neler yapabileceğini anlatan gerçek bir hikayedir. Çin dizisi sevenlerin mutlaka izlemesi gerektiğini düşündüğümüz çok güçlü bir yapımdır.

The Journey of Flower

Dizi 50 bölümden oluşan çok iyi bir fantastik dramadır. Tarihi Çin dizisi sevenler için mutlaka izlenmesi gereken çok güçlü bir yapımdır. Hua Qian Gu isimli genç kadın zehirli bir kanla doğmuştur. Birçok olay neticesinde yetim kalır. Bai Zi Hua ise bu kadının olun kaderinin belası olacağını öğrenir. Genç adam çok düzgün yapıda biridir. Doğrunun doğru, yanlışın ise her zaman yanlış olduğunu düşünen çok güçlü biridir. Bu genç kızın görünür bir yanlışı olmadığı için ona ceza vermenin doğru olmadığını düşünür. Bir yandan saray entrikaları, bir yandan yedi cinayet grubu ve bir yandan da tuhaf köşkün efendisinin gizli kapaklı işleri ile uğraşan Bai Zi Hua, iyiliğin timsali gibidir. Dizi soluksuz izlenen görsel bir şölendir. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz.

Perfect Couple Konusu

Dizi 45 bölümden oluşan tarihi, romantik komedi türündedir. Önemli bir ailenin oğlu olan Jin Yuan Bao İmparatoriçenin emri ile nişanlanma kararı alır. Soylu bir kız ile nişanlanması gereklidir. Oysaki kız başkasını sevmektedir. Nişanın olacağı zaman kız nişandan kaçar ve yerine Yu Qi Lin geçirilir. İkili büyük bir uyum yakalar ve çok iyi anlaşır. İkili yavaş yavaş aşık olur. Dizi romantik bir komedi dizisi olduğu için tarihi yansıtırken güldüren sahneleri ile de ön plandadır. Mükemmel bir aşk hikayesini seyredenlere verildiği dizi, mutlaka izlenmelidir.

Three Lives Three Worlds

Dizi 58 bölümden oluşan tarihi, fantastik, romantik dramadır. Bai Qian isimli savaş tanrısı Mo Yuan'ın öğrencisi olarak seçilir. Mo Yuan Dünya'yı kurtarır ve ruhu parçalanır. Bedeni ise hala durmaktadır. Bir gün ustasının bedenine geri döneceğini düşünerek onun bedenine uzun yıllar sahip çıkar. Bir takım olaylar sonucu hafızasını kaybeder. Bir müddet Su Su olarak hayatını devam eder ve Ye Hua ile tanışarak evlenir ama işler yolunda gitmez. Bai Qian eski haline gök tanrısı olarak geri döner. Uzun zaman sonra Ye Hua ile karşılaşırlar ve yeniden aşık olurlar. Fantastik türde olan dizide olaylar son derece güzel işlenmiştir. Tarihi Çin dizilerini seven kişilerin mutlaka izlemesini öneririz.

The Eternal Love

Dizi 24 bölümden oluşan fantastik bir romantik komedidir. Mo Lian Cheng ağır başlı, cesur, aklı başında çok başarılı bir prenstir. İmparator kararnamesi ile abisine aşık olan kızla evlenmek zorunda kalır. Günümüz zamanından biri bir büyü ile eskiye İmparatorluk zamanına geder. Prensin eşinin yani Qu Tan Er'in bedenine girer. Bir bedende iki ruh vardır ve karmaşık olaylar başlar. Başlarda genç kızın casus olduğu düşünülür. Oysaki genç kız içerisindeki diğer ruhla savaş halindedir. Karmaşık ve komik olaylarla dolu bir dizidir. Dizinin son bölümlerinde bolca büyü kullanılmaktadır. Yakışıklı prens ise eşine zamanla aşık oluyor. Çok güzel bir aşk hikayesinin yaşandığı fantastik bir komedidir. Mutlaka izlenmesi gereken harika bir Çin dizisidir.

