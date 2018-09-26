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Tekirdağ’da hafta sonu 8 saat elektrik kesintisi uyarısı - TREDAŞ

TREDAŞ, Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde hafta sonu bazı mahallelerde 8 saat elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi IHA
Tekirdağ’da hafta sonu 8 saat elektrik kesintisi yapılacak.

Tekirdağ’da hafta sonu 8 saat elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ’ın yaptığı duyuruya göre, Süleymanpaşa Karacaklavuz Mahallesi Sağlık, Cumhuriyet, Adaçayı, Muhtar, İnönü, Atatürk, Pehlivan ve Karaca sokaklarında cumartesi günü sabah saat 9.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Pazar günü ise, Yavuz, İkbal, Nimet, Kısmet, Servet, Zafir ve Adalet sokaklarında saat 9.00 ile 17.00 arası elektrik kesintisi meydana gelecek.

Elektrik kesintisinin TREDAŞ’ın tesis ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacağı duyuruldu.

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