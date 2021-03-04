1.4 milyon liralık iPad: Üstünde bir kilo altın var

1.4 milyon liralık iPad Pro sadece bir tane üretildi.

Rusya'da lüks ürünler markası Caviar, Apple'ın iPad Pro modeli için yaptığı tasarıma dudak uçuklatan bir fiyat biçti. Sadece bir tane üretilen iPad Pro'nun fiyatı yaklaşık 190 bin dolar (1.4 milyon lira) olarak belirlendi.

Üzerinde yaklaşık 1 kilogram 18 ayar altın bulunan iPad Pro'nun arkasında altından bir elma ağacı bulunuyor. Cihazda bir kilogram altının yanısıra 81 parça elmas da bulunuyor.

Bir tane üretildi

Altının üzerine hem Steve Jobs'un hem Tim Cook'un sözleri kazınmış durumda. Lüks ürünler üretisici Caviar bu modelden sadece bir tane üretildiğini, belirtti. Şirket ayrıca iPhone süslemeleri de yapıyor. Bu ürünlerin fiyatı ise 8 bin dolara (60 bin lira) kadar çıkıyor.