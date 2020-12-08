2020'de Twitter'da en fazla neler konuşuldu?

Twitter, her sene olduğu gibi bu yıl sonu da genel bir değerlendirme maksadıyla 'en çok konuşulan' başlıkları listeledi. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemini elbette koronavirüs pandemisi oluşturuyor. Dolayısıyla en fazla konuşulan konu ve kişiler de buna bağlı olarak şekilleniyor denilebilir.

Pandemi etkisiyle 4 milyon yeni takipçi.

Türkiye'de bu yıl en fazla konuşulan isim Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca. Atılan tweet'lerde adı en fazla geçen isim olan Koca'nın takipçisi de bu süreçte 4 milyon civarında artmış. Ek olarak Sağlık Bakanlığı'nın resmî Twitterhesabındaki takipçi sayısı da haliyle önemli oranda artmış.

Twitter Türkiye'De 2020'nin hashtag listesi ise bu şekilde.

Pandeminin etkisiyle kapanan okullar ve uzaktan eğitim de Twitter'da çok konuşulanlar arasında. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da listenin ikinci sırasında yer alıyor.

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En çok ilgi çeken hashtag'ler ise #survivor2020, #deprem, #cembar ve #yeniprofilresmi şeklinde sıralanıyor.