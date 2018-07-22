Teknoloji 4 yaşındaki Sophienin Volvo kamyon testi şaşkına çevirdi
OTOMOBİL

4 yaşındaki Sophie'nin Volvo kamyon testi şaşkına çevirdi

Volvo’nun FMX model kamyonu görülmemiş bir sağlamlık testi ile karşı karşıya kaldı. 4 yaşındaki bir kız çocuğunun uzaktan kumanda ile yönettiği kamyonun başına gelen akıl almaz şeyler, görenleri resmen şaşkına çevirdi. Test süresince takla dahi atan kamyonun ise parkuru bu denli sağlam bitirmesine ise kimse inanamadı. İşte 4 yaşındaki Sophie’nin uzaktan kumanda ile yönettiği Volvo FMX model kamyonun başına gelenler ve son durumu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​4 yaşındaki Sophie Volvo’nun FMX model kamyonunu uzaktan kumanda yardımı ile test etti.
​4 yaşındaki Sophie Volvo’nun FMX model kamyonunu uzaktan kumanda yardımı ile test etti.

Volvo’nun FMX model kamyonu görülmemiş bir sağlamlık testi ile karşı karşıya kaldı. İsveçli otomotiv devi Volvo’nun FMX model kamyonu ile Sırbistan'da trafiğe kapalı bir parkurda yapılan test izleyenleri şaşkına uğrattı.

4 yaşında Sophie adındaki bir kız çocuğunun kontrolüne verilen 18 ton ağırlığındaki kamyonun parkurda başına gelmeyen kalmadı. Kamyona kurulan özel sistem sayesinde bir uzaktan kumanda yardımı ile kamyonu kontrol eden Sophie, oyuncak araba kullanır gibi parkurda kamyonu yönetiyor. Zorlu parkurları bir bir aşan kamyonun başına gelenler ise herkesi hayrete düşürmeye yetiyor.

Benzersiz bir kafes ile üretilen Volvo FMX, dökme demirden imal edilen ön kısmı, yüksek kalite çelikten yapılmış köşe ve iskeleti kamyonun her türlü zorlu koşula göğüs germesini sağlıyor. Zorlu parkurda kimi yerlerde büyük sıkıntılar yaşayan FMX, otomatik çekiş kontrol özelliği sayesinde gerektiğinde ön gerektiğinde ise arka çekiş ayarlarını yaparak yoluna zorlanmadan devam edebiliyor.

Volvo FMX model kamyonun başına gelmeyen kalmadı!

İşte 4 yaşındaki Sophie’nin uzaktan kumanda ile yönettiği Volvo FMX model kamyonun başına gelenler ve kamyonun bu durumdan hiç etkilenmeyişinin görüntüleri:

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