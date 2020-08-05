70 bin siteyi korumasız bıraktı: WordPress wpDiscuz eklentisinde güvenlik açığı

WordPress tabanlı 70 binden fazla web sitesinin kullandığı wpDiscuz eklentisindeki kritik bir güvenlik açığı, web sitelerini uzaktan saldırılara açık hale getiriyor.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, WordPress eklenti güncellemelerinin düzenli ve otomatik olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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WpDiscuz eklentisi, kullanıcıların blog yayınlarında WordPress'in kendi dahili yorumlama sisteminden daha fazla geri bildirim bırakmasını sağlıyor ve yorumları gerçek anlamda ele alması nedeniyle de birçok site sahibi tarafından tercih ediliyor.

Keşfedilen güvenlik açığı, wpDiscuz eklentisinde gizleniyor ve bilgisayar korsanlarının PHP dosyaları da dahil olmak üzere hedeflenen web sitelerine rastgele dosyalar yüklemelerini mümkün kılıyor.

Uzmanlar, eklentinin güncellenmesi uyarısında bulunuyor. Aksi halde bu açığı kullanan kötü niyetli kişiler markanıza zarar verebilir, web sitenizin ziyaretçilerini kullanarak servet kazanabilirler.

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Bu nedenle kritik güvenlik açığı, kendilerine yönetici izni vererek sitelerde istedikleri gibi değişiklikler yapmak isteyen bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Eklentiyi hemen güncelleyin!

Bitdefender Antivirüs araştırmacıları, eklentideki güvenlik açığının yetkisiz kişiler tarafından kullanılarak web sayfalarına ve sunuculara rastgele birçok zararlı dosyanın izinsiz eklenebileceğini açıklıyor.

Bitdefender Antivirüs araştırmacılarının yaptığı uyarıda WordPress site yöneticilerinin, wpDiscuz eklentisini mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri ve otomatik güncellemelerin etkinleştirilmesi gerektiğine yer verildi. Aksi takdirde bu açığı kullanan kötü niyetli kişiler markanıza zarar verebilir, web sitenizin ziyaretçilerini kullanarak servet kazanabilirler.

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