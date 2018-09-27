A101 ürünleri yarı fiyatına satacak!

A101 27 Eylül 4 Ekim aktüel ürünler listesini yayınladı. Yayınlanan katalogda Toshıba 49L2863DAT 49 inç Full HD Smart LED TV, Samsung Galaxy J7 Duo akıllı cep telefonu, General Mobile Discovery Akıllı cep telefonu, A4TECH kablosuz multimedya klavye-mause seti, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bununla birlikte A101 27 Eylül 4 Ekim aktüel ürünler listesine eklediği diğer ürünler ile özellikle ikinci sayfa ürünleri ile adeta bir teknoloji rüzgarı estirmeyi planlıyor.

A101 27 EYLÜL 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101 27 Eylül 4 Ekim aktüel ürünler listesine eklediği ürünler ile yine dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Uygun fiyata satışa sunduğu Toshıba 49L2863DAT 49 inç Full HD Smart LED TV, Samsung Galaxy J7 Duo akıllı cep telefonu, General Mobile Discovery Akıllı cep telefonu,A4TECH kablosuz multimedya klavye-mause seti kullanıcılarını mutlu edecek bir kampanyaya hazırlanan A101, ikinci sayfaya yerleştirdiği, GoSmart 10000mAh slim powerbank 37,95 TL, GoSmart Bluetooth kulaklık 22,95 TL, GoSmart kulak üstü kablolu kulaklık 22,95 TL’den, GoSmart 5000mAh slim powerbank 24,95 TL, GoSmart şekilli kulaklık 8,95 TL, GoSmart makaralı şarj kablosu 8,95, GoSmart karma USB kablo 8,95, GoSmart araç içi telefon tutucu 4,95 TL, GoSmart araç şarjı 6,95 TL, GoSmart kablosuz Mouse 12,95 TL, dolu dolu bir liste ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

A101 TOSHIBA TELEVİZYON SATACAK!

A101 27 Eylül 4 Ekim aktüel ürünler listesine eklediği 124 ekran Toshıba 49L2863DAT 49 inç Full HD Smart LED TV ile televizyon sahibi olmak isteyen veya televizyonunu yenilemek isteyen müşterini uygun fiyatlı ürünü ile buluşturacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satışa sunulacak televizyon, fiyatı haricinde özellikleri ile kullanıcılarını mutlu edecek.

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TOSHIBA 49L2863DAT 49 İNÇ FULL HD SMART LED TV ÖZELLİKLERİ!

- 49 inç( 124 ekran)

- Full HD ( 1080P çözünürlük)

- Smart TV

- 3 adet HDMI

- Wi-Fİ

- Netflix

- Dahili HD uydu alıcısı

- USB medya oynatıcı

- Bluetooht

A101 SAMSUNG GALAXY J7 DUO SATIŞA SUNUYOR!

A101, 27 Eylül 4 Ekim aktüel ürünler listesine eklediği Samsung Galaxy J7 Duo ile uygun fiyata akıllı telefon sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan cihaz ile A101, müşterini uygun fiyata telefon sahibi olma fırsatı tanıyacak.

A101 SAMSUNG GALAXY J7 DUO ÖZELLİKLERİ!

- 5.5 inç ekran

- 3GB RAM

- 32GB dahili hafıza

- 1.6 GHz 8 çekirdekli işlemci

- Android 8.0

- 13MP+ 5MP çözünürlüğe sahip çift kamera

- 8MP ön kamera

- Parmak izi sensörü

-2 Yıl Samsung Türkiye garantisi

A101’DEN 699 TL’YE GENERAL MOBİLE!

A101, 27 Eylül 4 Ekim aktüel ürünler listesine eklediği General Mobile Discovery akıllı cep telefonu ile uygun fiyata telefon sahibi olmak isteyen kullanıcılara hitap edecek. Özellikleri ile giriş seviyesinde donanım özellikleri bünyesinde barındıran cihaz, kullanıcılarının günlü ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.

GENERAL MOBİLE DİSCOVERY’NİN ÖZELLİKLERİ!

- 4.7 inç HD IPS ekran

- 1GB RAM

- 16GB dahili hafıza

- 1.2 GHz Quad Core işlemci

- Android 4.2 Jelly Bean OTA

- 8MP arka kamera

- 2MP ön kamera

- 2 yıl General Mobile garantisi

A101’DEN 55 TL’YE KABLOSUZ KLAVYE-MAUSE!

A101, 27 Eylül 4 Ekim aktüel ürünler kataloğuna eklediği A4TECH kablosuz multimedya klavye-mause seti ve setin satış fiyatı ile kablosuz klavye-mause satın alacakların ihtiyacını uygun fiyata karşılayacak. Piyasada 124 TL’den satışa sunulan seti, A101 27 Eylül 4 Ekim tarihleri aradında 55 TL’den satışa sunacak.

A4TECH KABLOSUZ MULTİMEDYA KLAVYE-MAUSE SETİNİN ÖZELLİKLERİ!

- 1000 DPI

- Nano alıcı

- 12 Aya kadar pil

- 2 adet AAA+ 1 adet AA pil dahil

- 2 yıl garanti

A101 27 EYLÜL 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101, 27 Eylül 4 Ekim aktüel ürünler listesine eklediği bu ürünler haricinde yüzlerce indirimli ürüne de raflarında ve spot masasında yer verecek. Özellikle haftanın yıldızları kataloğunun ikinci sayfasında yer alan GoSmart 10000mAh slim powerbank 37,95 TL, GoSmart Bluetooth kulaklık 22,95 TL, GoSmart kulak üstü kablolu kulaklık 22,95 TL’den, GoSmart 5000mAh slim powerbank 24,95 TL, GoSmart şekilli kulaklık 8,95 TL, GoSmart makaralı şarj kablosu 8,95, GoSmart karma USB kablo 8,95, GoSmart araç içi telefon tutucu 4,95 TL, GoSmart araç şarjı 6,95 TL, GoSmart kablosuz Mouse 12,95 TL ürünleri ile bu hafta müşterilerinin karşısına dolu dolu bir liste ile çıkmaya hazırlanıyor.

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İşte A101'in 27 Eylül 4 Ekim aktüel ürünler listesine eklediği tüm ürünler ve fiyatları:

A101'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı diğer aktüel ürünler listelerinden haberdar olmak istiyorsanız yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.