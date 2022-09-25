Akıllanan mutfakların vazgeçilmezi Airfryer: Hünerli ellerin yeni gözdesi

Şu sıralar mutfaklarda airfryer olarak adlandırılan yeni nesil fritözlerin hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Hemen her teknoloji markası, bu akıllı pişirme makinelerini farklı özellikleriyle piyasaya sunuyor. Küçük ev aletleri pazarında hemen her dönem farklı bir teknolojik ürünün öne çıktığını söyleyebiliriz. Birkaç ay öncesine kadar akıllı robot alma çılgınlığına kapılan tüketiciler, şimdilerde airfryer alma yarışına girdi. Özellikle eve geldiğinde zamanı olmayanlar ve teknolojinin olanaklarından faydalanmak isteyenler, mutfaklarında yenilikçi ürünlere daha fazla yer veriyor.

UZAKTAN YÖNETME İMKANI

Airfryer aslında, son teknoloji ile donatılmış bir mini fırın. En önemli özelliği; tencere, tava, fırın gibi farklı ekipmanların tek bir arada barındırması. Fırına göre daha az güç harcıyor ve daha hızlı çalışıyor. Mini ve ankastre fırınlara göre neredeyse 50’de 1 oranında enerji tasarrufu sağlayan bu son teknoloji cihaz, sıcak havayı kullanarak kısa sürede pişirme özelliğine sahip. Bu yeni fritözlerin en cazip tarafı ise yemeklerin çok az yağ ve hatta yağsız olarak hazırlanması diyebiliriz. Kek, börek, tavuk, patates kızartması ve onlarcasını sağlıklı yöntemlerle pişirdiği için ev hanımlarından yalnız yaşayanlara kadar herkesin gözdesi haline geldi. Bazı modelleri uzaktan uygulama ile kontrol etmeniz mümkün. Yoğurt yapma modu olanları da hatırlatalım. Birçok teknoloji firması da bu kendi akıllı cihazlarıyla pazarda boy gösteriyor. Orta ve üst segment modeller farklı fiyatlardan satışa sunuluyor.

FİRMALAR ÜRÜN YARIŞINDA

Ürünün popülerliğine paralel olarak onlarca markanın modelini bulabilirsiniz. Çinli şirketlerin lider olduğu sektörde bin 500 ila 17 bin lira arasında değişen fiyatların olduğunu da belirtelim. Xiaomi, Tefal ve Philips marka ürünlerin bir hayli revaçta olduğu piyasada, Wiami, Yui, Kumtel ve Goldmaster da daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda küçük ev aletleri teknolojilerinde yenilikler, firmaların bu alana daha fazla yatırım yapmasına ve yenilikçi fırınların çoğalmasına neden oldu. Aşırı yağdan şikayetçi olanlar için geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan son teknoloji fritözler gözden düşerken şimdilerde buharlı pişirici ve daha az yağ ile kızartma yapan airfryer özellikleri öne çıkıyor.

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SATIN ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Son aylarda peynir ekmek gibi satılan airfryer konusunda kafası karışan tüketicilere öncelikli tavsiyemiz, teknoloji marketlerde gerekli incelemeleri yapmaları. Bunun yanında internetteki farklı sitelerde ürün karşılaştırmalarını takip ederek en uygun fiyata en yüksek performanslı cihaza sahip olabilirsiniz. Öte yandan, e-ticaret sitelerindeki yorumlar size tercih konusunda yol gösterici olacaktır. Küçük ev aletleri pazarında marka olmuş firmaların cihazları her zaman bir adım öne çıkarken, satış sonrası hizmet ve servis ağını da incelemek önemli görülüyor.

TÜKETİCİNİN TERCİHİ ZAMANDAN TASARRUF

2022 Küresel Tüketici Araştırması sonuçlarına göre artık rahatlık kavramı öne çıkıyor. Fazla eşya yerine az ekipman ve yüksek teknoloji tercih ediliyor. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 74’ü günlük işlerini rahatlatmak için teknolojiyi kullanıyor. Yüzde 23’lük bir kesim ise günlük akıllı işlevselliğe sahip evleri ve yüzde 38’inin daha az ama daha kaliteli ve sürdürülebilir ürünleri satın almayı tercih ettiğini belirtiyor. Özellikle genç kuşak içinde küçük ev aletlerinde az yer kaplayan ama işlevi fazla ürünlere yönelim söz konusu. Hal böyle olunca airfryer türü yenilikçi modeller, tercih nedeni oluyor.