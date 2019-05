Aloha Live Android ve iOS platformlarda yerini alacak

Adını Hawai dilinde selamlaşmak amacıyla kullanılan kelimeden alan Aloha Live uygulaması, insanların sosyal olarak kendilerini yargılamayacak, tarafsız dinleme konusunda eğitimli dinleyiciler ile gizlilik çerçevesinde rahatlıkla kendilerini ifade edebilecekleri bir sohbet uygulaması olarak kendini konumlandırıyor.

Ücretsiz olan bu uygulamada eğitimli dinleyiciler sohbet ettikleri kişilerin dertlerini, sorunlarını, günlük hayattaki başka insanlara anlatamadıkları sırlarını dinleyerek insanlara sosyalleşme ve yüklerinden kurtulma şansı sunuyorlar.

Mobil uygulamanın yaratıcısı olan akademisyen ve iş insanı Orkide Saltık, uygulamayı anlatırken toplumsal sorumluluk temelinden yola çıktığını, giderek yalnızlaşan insanın yaşama dair tüm yüklerini kendinde tuttuğunu, paylaşamadığı sorunlar nedeniyle iletişimsizliğin daha çok arttığı günümüz dünyasında bir sosyal sorumluluk tadında “Aloha Live” sohbet uygulamasını geliştirdiklerini ifade etti.

Şirket, sürdürülebilir iletişim anlayışını odağında tutarak, faaliyet alanında teknolojik gelişmeleri her an iş süreçlerine dahil edip global bir şirket olmak ve “sosyal insan” anlayışını yeryüzünün her noktasında kullanılabilir kılmayı hedefliyor.