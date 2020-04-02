Astronot olmak için NASA'ya 12 binden fazla kişi başvurdu Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın yeni Artemis programı çerçevesinde, astronot olmak için 12 binden fazla kişinin başvurduğu bildirildi. NASA, 1960'lardan bu yana astronot adayı olarak eğitilmek üzere 350 kişi seçmişti.

Haber Merkezi 02 Nisan 2020, 13:00 Son Güncelleme: 02 Nisan 2020, 13:26 AA