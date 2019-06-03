Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji ASUS, 16 milimetre inceliğindeki bilgisayarını görücüye çıkardı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ÜRÜN HABERLERİ

ASUS, 16 milimetre inceliğindeki bilgisayarını görücüye çıkardı

Dünyanın önde gelen teknoloji firması ASUS, 16 milimetre inceliğindeki yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı ROG Zephyrus S GX531’i görücüye çıkardı.

Haber Merkezi DHA
Asus ROG Zephyrus S GX531
Asus ROG Zephyrus S GX531

Dünyanın önde gelen teknoloji firması ASUS, 16 milimetre inceliğindeki yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı ROG Zephyrus S GX531’i görücüye çıkardı. Firma tarafından yapılan açıklamada, ince bir tasarım ile güçlü bir donanımı buluşturmayı amaçladıkları belirtildi.

ASUS, daha önce ‘en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı’ olarak tanıtılan Zephyrus ailesinin yeni üyesi GX531’i tanıttı. Firma tarafından yapılan açıklamada, “Teknolojinin mümkün kıldığı sınırları zorlarcasına daha da ince bir tasarım ile güçlü bir donanımı buluşturmayı amaçladık. Son kullanıcıya maksimum seviyede bir mobil deneyim imkanı sunmayı hedefliyoruz” ifadeleri yer aldı.

ROG ZEPHYRUS S GX531, 16 MM İNCELİĞİNDE

16 milimetre inceliğinde olan bilgisayarın şaşırtıcı nitelikte olduğu ifadelerinin bulunduğu açıklamada, tasarım tarafında sunulan yeniliklerin bu ince yapıdan da ibaret olmadığı belirtildi.

Farklı klavye tasarımının bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

  • “Klavye, bilgisayarın alt bölümünün tamamını kaplamak yerine ön tarafta bulunuyor ve arkada oluşan büyük boşluk ise özel olarak yukarı doğru kalkan klavye yapılandırması ile birlikte hava sirkülasyonunu daha üst seviyeye çıkararak bilgisayarın daha iyi soğutulmasını sağlıyor. Böylece oyunların yüksek ayarlarda oynanırken ısınma sorununu minimuma indiriyor”


YENİ NESİL OYUNLAR RAHATLIKLA OYNANABİLİYOR

Yapılan açıklamanın devamında; 8’inci Nesil Intel Core i7 işlemcisi ve NVIDIA GeForce 2070 ekran kartıyla cihazın yeni nesil oyunları rahatlıkla oynatabileceği kaydedildi.

Kullanıcının yaptığı seçimlerle, güç tüketiminin farklı modları o anki kullanım senaryosuna eşlik edebildiği ifade edilirken, şirket yetkililerin düşünceleri Zephyrus S GX531’in, pil ömrü konusunda da oyuncuları yarı yolda bırakmayacağı yönünde oldu.

REKLAM

Şirket yaptığı açıklamada bu farklı kullanım senaryolarını şu şekilde detaylandırdı:

  • “Geliştirilen Optimus teknolojisiyle birlikte bilgisayar oyun ve diğer profesyonel işlemler sırasında tam güçte, internette gezinme ve video izleme gibi basit işlerde ise tasarruf modunda çalışıyor. Otomatik olarak değişen bu ayarlar ayrıca manuel olarak da değiştirilebiliyor. Tüm bu özellikler çerçevesinde yetkililerin, ROG Zephyrus S GX531’in çantada taşınabilen bir oyun cihazı olarak öne çıkıyor.”


MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR PERFORMANSINA RAKİP OLABİLİR

Masaüstü bilgisayar performansına rakip olma iddiasıyla piyasaya sürüldüğü belirtilen ROG Zephyrus S GX531’in diğer özellikleri için şu ifadelere yer verildi:

  • “Ekran teknolojileri noktasında mobil deneyimi üst seviyeye çıkartıyoruz. İnce ekran çerçevesi sayesinde yeni Zephyrus S çok daha az yer kaplıyor. ROG Zephyrus S GX531 15.6 inçlik büyük bir ekranı standart 14 inç bilgisayar kasasına sığdırarak oyuncuların yeni yol arkadaşı olmayı amaçlıyor. 144Hz tazeleme hızına ve 3ms tepki süresine sahip PANTONE tarafından onaylanan ekranıyla profesyonel tasarımcı ve içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını da kapsamlı bir şekilde karşılayacak. Yeni nesil işlemcisi, ekran kartı ve özel soğutma sistemiyle bu beklentiler rahatlıkla karşılanacak.
Türkiyeyi birlikte büyütelim

Türkiye'yi birlikte büyütelim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

Yüzde 11,46'lık artışla 16.8 milyar dolara yükseldi.
Hedefi tutturacağız

Hedefi tutturacağız

​Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması.
Kaza değil cinayet

Kaza değil cinayet

​Fren yerine gaza bastı, iki yaşlı kadını öldürdü.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da operasyonun detaylarını Bakanlık açıkladı.
Ordudan müdahale

Ordudan müdahale

Darbe karşıtı gösterilerde ölü ve yaralılar var.
Enflasyon geriliyor

Enflasyon geriliyor

Mayıs ayı verilerine göre yıllık bazda düşüş var.

İmza gol

İmza gol

​Zlatan, fantastik gollerine bir yenisini daha ekledi.

28 teröriste 'pençe'

28 teröriste 'pençe'

Harekatta öldürülen terörist sayısı açıklandı.
Burası İslambol <br>Konstantinapol değil

Burası İslambol
Konstantinapol değil

Erdoğan: Konstantinapol diyene karşı 22 günümüz var.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

Bazı bölgelerde gök gürültülü yağmur bekleniyor.
Ortak yayına çıkacaklar

Ortak yayına çıkacaklar

​AK Parti ile CHP'li yetkililer 'tarih' için temas kurdu.
Teşkilata tatil yok

Teşkilata tatil yok

AK Parti teşkilatı bayram boyunca sahada olacak.
Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

24 Haziran hesaplaşması yeniden alevlenecek.
23 Haziran’ın ikamesi yok

23 Haziran’ın ikamesi yok

MHP, İBB seçimleri için şehre kamp kurdu.
Pençe Harekatı: 22 terörist öldürüldü
Gündem

Pençe Harekatı: 22 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Öte yandan Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini de açıkladı.

İran sınırında çatışma: 3 şehit 4 yaralı
Gündem

İran sınırında çatışma: 3 şehit 4 yaralı

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, teröristlerin kaçış güzergahlarındaki birliklerin de alarm durumuna geçtiği öğrenildi. Daha sonra hastanedeki askerlerden biri daha kurtarılamadı ve şehit düştü.

İran sınırındaki saldırı: PKK üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor
Gündem

İran sınırındaki saldırı: PKK üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor

Güvenlik güçlerinin son dönemlerde yurt içinde nefes aldırmadığı terör unsurları, Hakurk'ta devam eden 'Pençe' harekatı ile de büyük darbe aldı. Operasyonlar devam ederken, bu sabah İran sınırından gelen şehit haberi ve işçi servisine bombalı saldırı olayı 'Sınırda neler oluyor?' sorusunu da beraberinde getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın İran sınırı ve Karadeniz gibi yerlerdeki saldırılarıyla neyi hedeflediğini yenisafak.com'a anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.