Bakan Varank: Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı

KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: 90 puan almış olmak<br><br>YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: 90 puan almış olmak<br><br>TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test : 101 puan almış olmak<br><br>TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test: 251 puan almış olmak<br><br>TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test: 604 puan almış olmak<br><br>CPE : Certificate of Proficiency in English: B