Bakan Varank: Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı

Başvuru yapabilmek için gerekli genel sağlık kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıca değerlendirilecektir.<br><br>Her iki gözde doğal olarak veya gözlükkontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 2020) görme keskinliğine sahip olmak,<br>Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,<br>Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak,<br>Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platinvida bulunmamak,<br>Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,<br>Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek),<br>Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak,<br>Kan basıncıtansiyonu 15595 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,<br>Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak,<br>Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,<br>İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,<br>Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak,<br>Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak,<br>Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,<br>Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucuuyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,<br>Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulmanefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlıkizolasyon, kapalıdar alan korkusu olmamak,<br>Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak,<br>İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.