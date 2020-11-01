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Teknoloji Bilecikte yapılan kazıda 8 bin 500 yıllık ergen iskeleti bulundu
BİLİM

Bilecik'te yapılan kazıda 8 bin 500 yıllık 'ergen iskeleti' bulundu

Bilecik'te bir apartmanın bahçesinde keşfedilen ve Batı Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan Bahçelievler Kazısı'nda rastlanan 8 bin 500 yıllık insan iskeletinin, Batı Anadolu'nun en eski neolitik dönemi ergen insanına ait olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu geçen yıl Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Bilecik Müze Müdürlüğü başkanlığında başlayan çalışmalarda, insan iskeletine rastlandığı aktarıldı.

  • Belediyenin desteğiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) yürütülen kazı çalışmaları sonucunda Batı Anadolu'nun en eski insanına ulaşıldığı aktarılan açıklamada, kazı sorumlusu BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"İnsan kemiği, tarihleme konusunda en güvenilir materyaldir çünkü yaşam süresi ağaç vesaire gibilere göre çok daha kısadır. İskeletin tarihlemesi günümüzden önce 8471 ila 8612 yılları arasında olarak gelmiştir. Kazı sırasında iskeleti bulduğumuz tabakanın yaklaşık olarak günümüzden 8 bin 500 sene öncesine ait olduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Bunun bire bir şekilde tutması sevindirici, ayrıca yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermesi beni çok mutlu etti. Bu iskelet sadece Bilecik'in değil, Batı Anadolu'nun en eski neolitik dönem ergen insanı. Batı Anadolu'nun bilinen ilk çiftçisi de diyebiliriz."

MÖ 6 binli yıllarda bölge terk edilmiş

Kazıda bulunan kemiklerin detaylı incelemesinin Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Laboratuvarında yapılacağını aktaran Fidan,

  • "Yapılacak DNA analizleri sayesinde bulunan iskeletlerin cinsiyetine, ne yediklerine ne içtiklerine, yaşamlarında ne işler yaptıklarına, geçirdikleri hastalıklara ve ölüm sebeplerine ulaşabilecek. Atalarımıza dair edineceğimiz bu bilgiler bugün yaşayan biz insanlar için aydınlatıcı bilgiler olacak. Atalarımızın hayat tarzlarına, sağlıklarına dair edineceğimiz en küçük bilgiler bugünkü insanlar olan bizlerin hayatlarına etki edecek önemli bilgiler olduğunu göz önünde bulundurmamız kazıların önemini anlamamız için yeterli olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Yerleşimin ne zaman terk edildiğine dair henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirten Fidan,"Bu bölgedeki yaşamın bin yıllık bir zamanı kapsadığı ve günümüzden 8 bin sene önce yani MÖ 6 binler civarında neolitik yerleşmenin son bulduğunu düşünüyorum. Yerleşmenin sonunu anlamak için de protokole uygun olarak yıl sonundan önce yeni analizler yaptıracağız." diye konuştu.

Van'da tarihi keşif: Urartulara ait nekropolde takılarıyla birlikte bir bebek iskeleti ortaya çıkarıldı
FOTOĞRAF 10
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden oluşan 17 kişilik ekip, Van'da Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından yaptırılan, 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'nde ve Nekropol’deki kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıkarıyor.
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Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen çalışmalarda, Urartular'ın sosyal yaşantısı, ölü gömme adetleri ve inançlarına ilişkin her geçen gün yeni veriler ortaya çıkarılıyor.
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Yapılan kazı çalışmalarında Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgilerin elde edildiği alanda gömme teknikleriyle ilgili önemli bulgulara ulaşılıyor.
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YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında üzerinde takılarıyla birlikte 2-3 yaşlarında olduğunu tahmin ettikleri bir bebek iskeletini ortaya çıkardıklarını söyledi.
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Yani boncuklardan oluşan ve ortasında kırmızı kumtaşından oluşan bir kolye gerdanlık vardı. Bu da soylu bir ailenin bebeği olduğunu bize gösteriyor çünkü özenli yerleştirilmiş...
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Van'da Urartulara ait nekropolde takılarıyla birlikte bir bebek iskeleti ortaya çıkarıldı
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Van'da Urartulara ait nekropolde takılarıyla birlikte bir bebek iskeleti ortaya çıkarıldı
Title
Van'da Urartulara ait nekropolde takılarıyla birlikte bir bebek iskeleti ortaya çıkarıldı
Van'da tarihi keşif: Urartulara ait nekropolde takılarıyla birlikte bir bebek iskeleti ortaya çıkarıldı
Van'ın Çavuştepe Kalesi'ndeki Nekropol'de sürdürülen arkeolojik kazılarda, Urartulara ait yeni bilgilere ulaşılmaya devam ediliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bu yılki yapılan kazı çalışmalarında soylu bir ailenin 2-3 yaş arasında olduğunu tahmin ettikleri bir bebek iskeletini üzerinde takılarıyla ortaya çıkardıklarını söyledi.


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