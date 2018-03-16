TeknolojiBİM Galaxy Note 8i piyasa fiyatından ucuza satacak
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BİM Galaxy Note 8'i piyasa fiyatından ucuza satacak

BİM, satışını yaptığı teknolojik ürünlere bir yenisi daha ekleyerek Samsung Note 8’i piyasa fiyatından daha ucuza satışa sunuyor. Daha önce iPhone X, Vestel Venüs gibi modellerin satışını yapan mağazalar zinciri yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.

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Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8

Uygun fiyatlı ürünler satmasıyla tanınan BİM, geçtiğimiz haftalarda iPhone X’i piyasa fiyatından oldukça ucuza satmıştı. Önümüzdeki hafta da Samsung Galaxy Note 8 modelini satacağını duyurdu. Amiral gemisi bir modelin fiyatının ucuz olması akıllarda soru işareti bırakabilir ancak afişte 2 yıl garantili olduğu belirtilmiş.

Ayrıca satışa sunulacak olan Note 8’in işlemcisinin Snapdragon 835 olduğu afişte belirtilmiş. Bilindiği üzere bu işlemci Kuzey Amerika’daki Note 8 modellerinde yer alıyor. Samsung Türkiye garantili ve ülkemizde satılan Galaxy Note 8 modellerinde Exynos 8895 işlemcisi bulunuyor.

Samsung Galaxy Note 8’de iPhone X’te olduğu gibi sınırlı stoklarla satışa sunulacak ve belirli mağazalarda bulunabilecek. Bunun yanında afişte ürünün ülkemizde kullanılan prizlere uygun orijinal şarj aletiyle satılacağı yazıyor.

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