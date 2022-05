Binmek için değil yatırıma alınıyor: Üçüncü hatta dördüncü aracını alanlar arttı

Yenilenen Grandland modelinin İstanbul’daki toplantısında konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, otomobili yatırım aracı olarak görenlerin son 1 yılda arttığını belirtti. Girgin, markanın hedeflerinin yanı sıra gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

GÜVENLİ LİMAN YAKLAŞIMI HAKİM

Otomotiv sektöründe ‘yatırım aracı oldu’ cümlesini son dönemde her gün duyduklarını ve sahadan aldıkları bilginin de bunu teyit ettiğini söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü, “Şu an insanlar birikimlerini koruma yolunda altın, gayrimenkul ve araç yatırımı yapıyorlar. Gayrimenkul için makas biraz açıldı son dönemde. Otomobilin bir kısmı hala daha ulaşılabilir. Son 1 yıl içerisinde araç alan önemli bir kesim ulaşımını sağlamak için otomobil almıyor. Şu an ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü aracını yatırım ve birikimini koruma amaçlı alan müşteri oranımız arttı. Ben Opel’de olanları biliyorum. Ama tüm sektörde de böyle bir durum söz konusu. ‘Araç alalım. Yatırımımızı, birikimimizi bu yolla koruyalım. Çok güvenli liman’ yaklaşımı var mı? Evet var” şeklinde konuştu.

ARAÇLAR GELMEDEN SATILIYOR

Hedeflerinin bu yıl 45 bin üzeri araç satmak olduğunu vurgulayan Alpagut Girgin, “Mayıs ayında yaklaşık 4 bin adet satışımız olacak. Bu adet biraz aşağı veya biraz yukarı yönlü değişebilir. Gemide araçlarımız var gelecek olan. Şu an tüm araçlarımız sahipli. Mayıs’ta pazar açısından 62 bin beklentimiz var. 2022 pazarını ise 765 bin olarak tahmin ediyoruz. Biz 45 bin adedin üzerinde bir satış gerçekleştireceğiz. Bu da demektir ki geri kalan kısımda yaklaşık 32 bin adetlerde satışımız daha var. Tedarik konusunun şu anki planlarımıza uygun gitmesi durumunda hedefimizi hiçbir sorun yaşamadan gerçekleştirebiliriz” açıklamasında bulundu.

KURLAR BİZİ FİYATTA ZORLUYOR

Kur dalgalanmasının otomobil fiyatlamasında kendilerini zorladığını ifade eden Girgin sözleirne şöyle devam etti: “Buna göre reaksiyon vermek çok kolay gözükse de mevcut vergi sistemiyle kurla ilgili karar alırken döviz bazında çok zorluk çıkarıyor. Kurun yüksek ya da düşük olması değil, ana sorun değişkenlik. Adapte olmakta açıkçası zorlanıyoruz.”

OTO VERGİ SİSTEMİNDE SÜREKLİ PANSUMAN VAR

Türkiye’deki otomobil vergi sisteminin ihityaçlara cevap vermediğinin altını çizen Alpagut Girgin, “Yüzde 80’lik birimde satılan araçların oranı yüzde 75’e dayanmış. Muhtemelen mayıs ayında yüzde 80-85 olacak. Bu demektir ki alt baremlerimiz çalışmıyor. Yani işlevi yok. Sistem kurdaki değişikliğe, ekonomik parametrelerdeki değişikliğe yanıt veremiyor. Motor hacmini dikkate alan bir vergi sisteminin çok çağdaş bir yapı olduğuna ben inanmıyorum. Sürekli pansumanla ve beklenti ile ilerlemek çok kolay yönetilebilir bir durum değil” şeklinde konuştu.