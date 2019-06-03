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Teknoloji BKM Expressden Ramazan Bayramı için harçlık uygulaması
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BKM Express'den Ramazan Bayramı için harçlık uygulaması

BKM Express'in "Para İste" özelliğini kullananlar, Ramazan Bayramı'nda da cep telefonları üzerinden bayram ziyaretine gitme imkanı bulamadıkları uzaktaki akrabalarından harçlık isteyebilecek.

Haber Merkezi AA
​BKM Express kullanıcıları, Ramazan Bayramı'nda bayram ziyaretine gidemedikleri aile büyüklerinden BKM Express'in &quot;Para İste&quot; özelliğini kullanarak harçlık talep edebiliyor.
​BKM Express kullanıcıları, Ramazan Bayramı'nda bayram ziyaretine gidemedikleri aile büyüklerinden BKM Express'in "Para İste" özelliğini kullanarak harçlık talep edebiliyor.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital cüzdanı BKM Express, geçen yıl başlattığı "dijital harçlık" dönemiyle, en güzel geleneklerimizden biri olan bayram harçlığını dijitalleştirdi. BKM Express’in kullanıcılarıyla buluşturduğu "Para İste" özelliği sayesinde bayram harçlığı geleneği "dijital" bir boyut kazandı.

BKM Express kullanıcıları, Ramazan Bayramı'nda bayram ziyaretine gidemedikleri aile büyüklerinden BKM Express'in "Para İste" özelliğini kullanarak harçlık talep edebiliyor.

BKM Express kullanıcılarının yapmaları gereken; diledikleri bayram harçlığını belirlemek ve SMS, WhatsApp ya da e-posta aracılığıyla akrabalarına iletmek.

Dijitalleşme, gelenekleri güçlendirip gelecek nesillere aktarıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Soner Canko, günümüzde nakit paranın yerini giderek karta bıraktığına dikkati çekti.

Canko, özellikle Z Kuşağı’nın bu değişimde etkisinin büyük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

  • “Yeni neslin, paranın dijital haline olan ilgisi giderek artıyor. İngiltere merkezli University College London'da yapılan bir araştırmanın sonuçları bu durumun etkilerini ortaya koyma bakımından güzel bir örnek. Araştırmaya göre, Z Kuşağı'nda yer alan çocuklar para sayma gibi geleneksel becerilere sahip değil ve harçlık döneminin de sonuna gelinmiş durumda. Biz de gençlerdeki bu alışkanlık değişiminden yola çıkarak harçlık geleneğini dijitale taşıdık. Elbette kıymetli olan, bayram gibi özel günlerde büyüklerimizin ellerini öpmek, onlarla birlikte zaman geçirmek ancak bu imkan yoksa dijitalleşmenin getirdiği avantajlardan faydalanarak harçlık geleneğimizi dijitalde sürdürmenin bir yolunu sunuyoruz.
  • Bu anlamda şu noktanın altını çizmekte fayda görüyorum; bizim hayata geçirdiğimiz örnekte de görüldüğü üzere dijitalleşme gelenekleri yok etmektense güçlendiriyor ve gelecek nesillere aktarıyor. BKM Express sayesinde uzun yıllardır süregelen son derece kıymetli bir geleneğimiz olan bayram harçlığının dijital ortamda da devam etmesini mümkün kılarak değerlerimize sahip çıkmaktan dolayı çok mutluyuz."
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