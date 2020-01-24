Canovate Group Yeni Nesil Teknolojiler ve Müşteri Deneyimleri Zirvesi'ni düzenledi

Telekomünikasyon, savuma ve IT sektörlerinden yoğun katılımın olduğu organizasyonda, Edge Computing- 4M (Mikro,Mini,Maksi,Mobil) Veri Merkezi Uygulamaları, Yapay Zeka'ya Başlangıç Kılavuzu, Canovate Fiber Optik Teknolojisi Çözümleri, 5G İletişim Güvenliği ve Yeni Nesil Teknolojiler, Canovate IOT platformu ürünleri ve Güvenlik Çözümleri, Canovate Isıtma ve Soğutma Sistemi Çözümleri gibi çeşitli konular hakkında bilgi verildi.

Telekomünikasyon, savuma ve IT sektörlerinden yoğun katılımın olduğu organizasyonda, Edge Computing- 4M (Mikro,Mini,Maksi,Mobil) Veri Merkezi Uygulamaları, Yapay Zeka'ya Başlangıç Kılavuzu, Canovate Fiber Optik Teknolojisi Çözümleri, 5G İletişim Güvenliği ve Yeni Nesil Teknolojiler, Canovate IOT platformu ürünleri ve Güvenlik Çözümleri, Canovate Isıtma ve Soğutma Sistemi Çözümleri gibi çeşitli konular hakkında bilgi verildi.

Yeni Nesil Teknolojiler ve Müşteri Deneyimleri Zirvesi”.

Dünyadaki teknolojik gelişmeler anlatıldı

Canovate Group’tan, Gün Evren Gören, Tolga Sugetiren, Alper Zülkaroğlu, Murat Uzunoğlu, Abdurrahman Bıyıklı, Talha Solakoğlu, Mesut Güçver, Aşkın Karasu, Şafak Elçi, Murat Akçay, Şenol Kara, Ahmet Parlak’ın aralarında bulunduğu yetkililer; zirveye katılan telekomünikasyon, savunma ve IT sektöründe 300’e yakın katılımcıya; IOT, BIG Data, Block Chain gibi yeni teknolojiler için özellikle Edge computing altyapısına sahip Micro ve Mini Data Center, Network Kabini, Etkin enerji yönetim fonksiyonuna sahip Hibrid ve ATEX, KGYS (Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemleri) ve Tesis Güvenlik Kabinleri, F/O Çatılar ve Yeraltı ek kutusu, Yerli ve Milli CRAC Soğutma Sistemi ve Isı Pompası, Canovate IP PDU ve IOT ürünleri ve dünyadaki teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler anlattı.