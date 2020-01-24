Teknoloji Canovate Group Yeni Nesil Teknolojiler ve Müşteri Deneyimleri Zirvesini düzenledi
DİĞER

Canovate Group Yeni Nesil Teknolojiler ve Müşteri Deneyimleri Zirvesi'ni düzenledi

Dünyanın önde gelen Ar-Ge ve inovasyon şirketi Canovate Group tarafından, 15 Ocak Çarşamba günü, Hilton Garden Inn Ankara Gimat’ta “Yeni Nesil Teknolojiler ve Müşteri Deneyimleri Zirvesi” düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ar-Ge ve inovasyon şirketi Canovate Group.
Ar-Ge ve inovasyon şirketi Canovate Group.

Telekomünikasyon, savuma ve IT sektörlerinden yoğun katılımın olduğu organizasyonda, Edge Computing- 4M (Mikro,Mini,Maksi,Mobil) Veri Merkezi Uygulamaları, Yapay Zeka'ya Başlangıç Kılavuzu, Canovate Fiber Optik Teknolojisi Çözümleri, 5G İletişim Güvenliği ve Yeni Nesil Teknolojiler, Canovate IOT platformu ürünleri ve Güvenlik Çözümleri, Canovate Isıtma ve Soğutma Sistemi Çözümleri gibi çeşitli konular hakkında bilgi verildi.

Telekomünikasyon, savuma ve IT sektörlerinden yoğun katılımın olduğu organizasyonda, Edge Computing- 4M (Mikro,Mini,Maksi,Mobil) Veri Merkezi Uygulamaları, Yapay Zeka'ya Başlangıç Kılavuzu, Canovate Fiber Optik Teknolojisi Çözümleri, 5G İletişim Güvenliği ve Yeni Nesil Teknolojiler, Canovate IOT platformu ürünleri ve Güvenlik Çözümleri, Canovate Isıtma ve Soğutma Sistemi Çözümleri gibi çeşitli konular hakkında bilgi verildi.

Yeni Nesil Teknolojiler ve Müşteri Deneyimleri Zirvesi”.

Dünyadaki teknolojik gelişmeler anlatıldı

Canovate Group’tan, Gün Evren Gören, Tolga Sugetiren, Alper Zülkaroğlu, Murat Uzunoğlu, Abdurrahman Bıyıklı, Talha Solakoğlu, Mesut Güçver, Aşkın Karasu, Şafak Elçi, Murat Akçay, Şenol Kara, Ahmet Parlak’ın aralarında bulunduğu yetkililer; zirveye katılan telekomünikasyon, savunma ve IT sektöründe 300’e yakın katılımcıya; IOT, BIG Data, Block Chain gibi yeni teknolojiler için özellikle Edge computing altyapısına sahip Micro ve Mini Data Center, Network Kabini, Etkin enerji yönetim fonksiyonuna sahip Hibrid ve ATEX, KGYS (Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemleri) ve Tesis Güvenlik Kabinleri, F/O Çatılar ve Yeraltı ek kutusu, Yerli ve Milli CRAC Soğutma Sistemi ve Isı Pompası, Canovate IP PDU ve IOT ürünleri ve dünyadaki teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler anlattı.

Enkaz altında 30 kişi var

Enkaz altında 30 kişi var

Üç bakan Elazığ'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Yakından takip ediyoruztüm tedbirler alınıyor

Yakından takip ediyoruz
tüm tedbirler alınıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depremi açıklaması.
Elazığda deprem: 14 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da deprem:
14 kişi hayatını kaybetti

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ilk<br>provokasyonu

Depremin ilk
provokasyonu

​Berna Laçin'in paylaşımına tepki yağdı.
AFAD zamanla yarışıyor

AFAD zamanla yarışıyor

Tüm birimler afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yapıyor.
Süreci yakından <br>takip ediyoruz

Süreci yakından
takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama.

Artçı sarsıntılar <br>azalarak devam edecek

Artçı sarsıntılar
azalarak devam edecek

​Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.
Binanın çatısında yangın çıktı

Binanın çatısında yangın çıktı

Doğalgaz boruları hasar aldı, çatı alev topuna döndü.
Yer kabuğu<br>kırılmış olabilir

Yer kabuğu
kırılmış olabilir

​Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ çok kritik bir yer,gerilim çok yüksek.
100'den fazla yıkım var

100'den fazla yıkım var

​Depreme yakın ilçe Pütürge Başkanı Sülük'ten açıklama.
Soylu'dan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

4 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Türkiye'ye<br>geçmiş olsun

Türkiye'ye
geçmiş olsun

Mustafa Şentop: ​Bölgedeki tespit ve çalışmalar süratle yürütülüyor.
AFAD'dan dört uyarı

AFAD'dan dört uyarı

​Depremin ardından kritik uyarılar.
Altun'dan deprem açıklaması

Altun'dan deprem açıklaması

Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir.
Soğuk ve don uyarısı

Soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji deprem sonrası uyarılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.