Teknoloji Cumhurbaşkanı Erdoğan Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı
BİLİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknopark-İstanbul 2.Etap Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknopark-İstanbul 2.Etap Açılış Töreni’nde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5 binşb ğzerşbde çalışanı istihdam ediyor.

Amacımız burasını 43 bin AR-GE mühendisinin çalıştığını dünyanın sayılı AR-GE merkezlerinden biri haline getirmektir.

Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler (Teknopark İstanbul) kazandırdık.

Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor.

Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek.


Türkiye'nin geleceği, teknolojide ve inovasyondadır.

Geçen sene uygulamaya başladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na gelen talep ümit verici seviyededir.

Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor.

Rekorlar gelmeye başladı

Rekorlar gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknopark'ın 2.etabı açılışında konuştu.
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