Teknoloji Daimler ve Boschun otomatik vale sistemi onaylandı
OTOMOBİL

Daimler ve Bosch’un 'otomatik vale sistemi' onaylandı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti yetkilileri, otomatik vale sisteminin Stuttgart şehrinde bulunan Mercedes Benz Müzesi'nde kullanılmasına izin verdi.

Haber Merkezi AA
Otopark
Otopark

Alman şirketler Daimler ve Bosch’ın araçların park etme işlemini insansız bir şekilde çözdükleri “otomatik vale sistemi"ne Alman yetkililerin onay verdiği bildirildi.

Alman şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti yetkilileri tarafından otomatik vale sisteminin Stuttgart şehrinde bulunan Mercedes Benz Müzesi'nde kullanılmasına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, dünyanın ilk tam otomatik park etme sisteminin geliştirmeye 2015’te başlandığı belirtilerek, sistemin araç sahiplerine otopark alanında ve araçta bulunan sensörler sayesinde zaman kaybetmeden park yeri bulduğu ve otoparktaki boş alanların en etkili şekilde kullanma imkanı tanıdığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Markus Bosch, insansız sürüşün ve otonom park etmenin yarının hareketliliği için önemli yapı taşları olduğunu belirterek, “Geliştirdiğimiz bu otomatik park sistemi, bu gelişim yolunda ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Kandil'de etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.
İngilterenin yeni başbakanı

İngiltere'nin yeni başbakanı

​May'in görevi bırakmasının ardından bayrağı devraldı.
Acele edin

Acele edin

Eskişehir'i seçen öğrencilere 'kiralık ev' uyarısı yapıldı.
Sevkiyatın ilk etabı tamamlanıyor

Sevkiyatın ilk etabı tamamlanıyor

​Rusya, S-400 sevkiyatlarının bitiş tarihini açıkladı.
Sır ölüm

Sır ölüm

Türk öğrenci, Almanya'da hayatını kaybetti.
9 gün tatile karşıyız

9 gün tatile karşıyız

​Bayram tatili tartışmasında dikkat çeken yorum.

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

Darbeci pilot yüzbaşı diğer sanıklara vermek isterken yakalandı.

24 ile uyarı

24 ile uyarı

​Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı.

Hamile kediyi<br>Pitbull'a parçalattı

Hamile kediyi
Pitbull'a parçalattı

Kediyi kuyruğundan tutarak Pitbull'un ağzına attılar.
Uzun kuyruklara son

Uzun kuyruklara son

Yeni sistem ile kayıt işlemleri artık daha hızlı olacak.
Konutta <br>faizleri düşürdü

Konutta
faizleri düşürdü

​5 ile 10 yıl vadede yüzde 1,49'a çektiğini açıkladı.
Yapay zeka<br>tespit edecek

Yapay zeka
tespit edecek

​Orman yangınları ile teknolojik mücadele.
Bir acı<br>haber daha

Bir acı
haber daha

​Selde ölü sayısı 5'e yükseldi, 2 kişi ise aranıyor.
900 baz<br>puan inebilir

900 baz
puan inebilir

​Denizbank Genel Müdürü, faiz tahminini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.