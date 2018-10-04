Teknoloji Dijital İpek Yolu 1200 köye geniş bant internet götürüyor
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Dijital İpek Yolu 1.200 köye geniş bant internet götürüyor

Kazakistan'da bin 200'den fazla köye geniş bant internet erişimi sağlanacak. Dijital İpek yolu projesi kapsamında yapılan anlaşmayla 2020'ye kadar 4 milyon kişi internete kavuşacak.

Haber Merkezi AA
Projenin hayata geçmesiyle şehirlerle köyler arasındaki dijital eşitsizlik ortadan kalkacak.
Projenin hayata geçmesiyle şehirlerle köyler arasındaki dijital eşitsizlik ortadan kalkacak.

Kazakistan Enformasyon Bakan Yardımcısı Darın Tuyakov, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Kazmedia binasında düzenlediği basın toplantısında, Kazaktelekom şirketinin yanı sıra 2 özel şirketle kırsal kesimlere geniş bant internetin sağlanmasına ilişkin kamu özel ortaklık anlaşması imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşan Tuyakov, projenin "Dijital İpek Yolu" programı çerçevesinde yapıldığını ve anlaşmanın 2020'ye kadar 4 milyon 8 bin kişinin yaşadığı bin 200 köye geniş bant internet erişiminin sağlanmasını öngördüğünü aktardı.

Fiber optik iletişim hatlarının uzunluğunun 20 bin kilometreyi bulacağını kaydeden Tuyakov, "İnşaat 3 aşamadan oluşuyor. Bu projeyi hayata geçmekle şehirlerle köyler arasındaki dijital eşitsizliği ortadan kaldıracağız." dedi.

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