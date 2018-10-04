Dijital İpek Yolu 1.200 köye geniş bant internet götürüyor

Kazakistan Enformasyon Bakan Yardımcısı Darın Tuyakov, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Kazmedia binasında düzenlediği basın toplantısında, Kazaktelekom şirketinin yanı sıra 2 özel şirketle kırsal kesimlere geniş bant internetin sağlanmasına ilişkin kamu özel ortaklık anlaşması imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşan Tuyakov, projenin "Dijital İpek Yolu" programı çerçevesinde yapıldığını ve anlaşmanın 2020'ye kadar 4 milyon 8 bin kişinin yaşadığı bin 200 köye geniş bant internet erişiminin sağlanmasını öngördüğünü aktardı.

Fiber optik iletişim hatlarının uzunluğunun 20 bin kilometreyi bulacağını kaydeden Tuyakov, "İnşaat 3 aşamadan oluşuyor. Bu projeyi hayata geçmekle şehirlerle köyler arasındaki dijital eşitsizliği ortadan kaldıracağız." dedi.