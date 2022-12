Diyarbakır’da Siber Güvenlik Paneli gerçekleştirildi

Trend Micro’nun destekleri, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi’nin katkılarıyla Yeni Dijital Çağda Siber Güvenlik Paneli Diyarbakır Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Kongre merkezinde düzenlenen panelin Moderatörlüğünü yapan TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, teknolojiye erişimin günümüzde çok kolay hale geldiğini ve çoğu zaman sosyal mühendisliğin ön planda olduğu bir siber saldırılara maruz kalındığını belirtti.

"Ülkemizde her dakika 3 kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti"

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ise, siber saldırılara ilişkin istatistikleri paylaştı. Değirmenci, “Bir araştırmaya göre, ülkemizde yılın ilk altı ayında yaklaşık 600.000 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı oldu. Bir başka araştırmaya göre Ocak ve Haziran ayları arasında Türkiye geneli her gün 3.628, her saat 151, her dakika ise 3 kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. Bu rakamlara baktığımızda ise saldırı sayısının 650 bine yaklaştığını görüyoruz. O zaman tedbirleri de çözümleri de artırmak zorundayız” dedi.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci

“Dijital etik ilkelerinin aşılması, yalan, dezenformasyon, bilgi kirliliği ve nefret söylemini de ben şahsen siber güvenlik saldırılarından ayrı görmüyorum” diyen Değirmenci, “Amacı kaos ve toplum mühendisliği olan saldırılar milli güvenliği ilgilendirmektedir” dedi.

"Siber güvenlik, teknoloji ihtiyacı kadar önemlidir"

Trend Micro Türkiye Direktörü Serbülend Zeren de yaptığı sunumda, “Siber güvenlik, teknoloji ihtiyacı kadar önemlidir. Olmazsa olmazdır. Aklınıza gelebilecek en küçük bir teknolojik alet, siber saldırı riski taşır. İşte siber güvenliğin önemi burada ortaya çıkar... Günümüzde siber saldırılar sofistike bir hal aldı ve hedefe yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Bu durum maddi kayıpların yanında itibar kaybına da yol açıyor. Teknolojinin giderek daha da ulaşılabilir bir hal alması ile birlikte bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımları kullanarak para kazanmalarını da kolaylaştı. Tüm bu gelişmeler arasında dijital dünyada güvenliğimizi sağlamak için ¨siber güvenlik¨ çözümlerine ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra bilinçlenmeye, dikkat etmeye ve önlemler almaya ihtiyacımız var. Biz de bu doğrultu da Üniversitemiz ve gençliğimiz ile birlikte farkındalık oluşturmak için buradayız” şeklinde konuştu.

Panele, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Komiser Yardımcısı Mehmet Furkan Arslan, Trend Micro Sistem Mühendisi Mert Ünsaldı, İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, CyberThink Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu Teknik Lideri Mahir Yüksel ve çok sayıda lise ile üniversite öğrencileri katıldı.

Programın sonunda AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsum Melikoğlu katılımcılara hediye takdiminde bulundu.