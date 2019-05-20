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Teknoloji Doğal gaz ve elektrikte enerji tasarrufu sağlayan cihaz yaptılar
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BİLİM

Doğal gaz ve elektrikte enerji tasarrufu sağlayan cihaz yaptılar

Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Alan Şefi, Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Mahmut Uçman, okul temsilcisi olan Elektrik Elektronik Alanı 12'nci sınıf öğrencisi İdris İbrahim Erten Elektrik ve doğal gazda tasarruf sağlayacak bir cihaz geliştirdi.

Haber Merkezi DHA
Elektrik ve doğal gazda tasarruf sağlayacak cihaz için patent başvurusu yapıldı.
Elektrik ve doğal gazda tasarruf sağlayacak cihaz için patent başvurusu yapıldı.

Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Alan Şefi, Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Mahmut Uçman, okul temsilcisi olan Elektrik Elektronik Alanı 12'nci sınıf öğrencisi İdris İbrahim Erten ile birlikte geliştirdikleri 'Doğal gazda enerji tasarrufu projesi' ile doğal gazda yüze 5, elektrikte ise yüzde 3 enerji tasarrufu sağlamayı başardı.

Patent başvurusunda bulunduklarını ve destek verildiği takdirde, çeşitli eklemeler ve yazılımda değişiklikler yaparak projeyi geliştirmeyi planladıklarını belirten Mahmut Uçman, "Artık evlerimizde güneş enerjimizde sıcak suyumuz var mı, yeterli mi, su seviyemiz uygun mu artık tartışmalara, vanaları kapatıp açmalara son. Biz bunun için geliştirdiğimiz projemiz sayesinde doğal gaz ve elektrikte enerji tasarrufu sağlayan bir cihaz yaptık" dedi.

YAZILIMLAR TAMAMEN YERLİ

Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Mahmut Uçman, 2017 yılında Osmaniye Valiliği öncülüğünde, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bana bir icat çıkart çocuk' projesi kapsamında, 'Geleceğe enerjin kalsın' sloganıyla 'Doğal gazda enerji tasarrufu Projesi'ni hazırladıklarını söyledi. Projenin özellikle doğal gazda enerji tasarrufu üzerine olduğunu vurgulayan Uçman, şunları söyledi:

  • "Projemiz ile birlikte doğal gazda yüze 5, elektrikte ise yüzde 3 enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Projemizin yazılımını kendimiz yaptık. Özellikle APK ve Arduino yazılımlar tamamen yerli olup bize aittir. Bakıldığı zaman yüzde 5 ve yüzde 3'lük enerji tasarrufu az gibi görülse de gerçekten ciddi boyutta bugün bir eve 400-500 lira doğalgaz faturası gelmekte ve bu projemiz ile birlikte 25-30 lira bir indirimiz olmaktadır"


VANALARIN KAPATILIP AÇILMASINA SON

'DET 2017.01' diye isimlendirdikleri projenin kendilerine maliyetinin ise ortalama 450 lira civarında olduğunu kaydeden Uçman, çalışmayı ise 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladıklarını kaydetti. Artık evlerde, güneş enerjisinde sıcak su var mı, yeterli mi, su seviyesi uygun mu gibi tartışmalara ve vanaların kapatıp açılmasının sona ereceğini kaydeden Mahmut Uçman, "Güneş enerjimizdeki suyun sıcak mı soğuk mu olduğunu düşünmemize gerek yok, otomatik olarak el değmeden biz sadece çeşmemizi açıyoruz. Güneş enerjimizde sıcak su var ise güneş enerjisinden, yok ise kombimizden sıcak su gelmeye başlıyor ve bunu da yine cihazımıza monte ettiğimiz ekranımızdan görmekteyiz" diye konuştu.

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SICAK SUYUN NEREDEN GELDİĞİ EKRANDAN TAKİP EDİLİYOR

Cihazın çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Uçman şöyle devam etti:

  • "Sistemimiz esasen, güneş enerjisi ve kombi arasında bir senkronizasyon bağlantısı gerçekleştirmektedir. Bunu sağlayan ise Arduino dediğimiz yerli bir yazılımımız var. Ekranımız yardımı ile güneş enerjimizdeki sıcaklık ve su seviyelerini görebiliyoruz. İstediğimiz sıcaklığı ayarlayarak suyun evimizin içerisine girmesini sağlıyoruz. Eğer uygun sıcaklık ve su seviyemiz güneş enerjisinde mevcut ise otomatik olarak güneş enerjisi devreye girmekte, değil ise otomatik olarak doğal gaz kombi devreye girmekte. Bunu da biz yine ekranımızdan kolaylıkla takip edebilmekteyiz."


Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Temsilcisi Elektrik Elektronik Alanı 12'nci sınıf öğrencisi İdris İbrahim Erten ise gelecek nesillere, temiz bir gelecek bırakmak adına doğal gaz ve elektrikte enerji tasarrufu sağlayan bir proje geliştirerek katkı sağladıklarını söyledi. Erten, şunları söyledi:

  • "Cihazımız, eğer, güneş enerjimiz içerisindeki su istediğimiz seviye ve sıcaklıkta ise oradan kullanmamızı, değil ise kombi üzerinden kullanmamızı sağlayan bir sistem. Biz burada, insanlarımız evlerine giderken yaz kış iklimleri arsında teknik servisi arayarak ikisi arasında değişiklik yapması gerekiyordu ve biz bunu sona erdirmiş olduk"
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