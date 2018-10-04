Dünya 'BiP' kullanacak

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in çeyrek asırlık tecrübesiyle hayata geçirdiği iletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye’nin ardından yurtdışındaki iletişimi için de gaza bastı. Geride bıraktığımız bir yıllık sürede, kullanıcı sayısını küresel oranda yüzde 70 artıran BiP, pazar liderliğini ele geçirmek için yeni bir iletişim kampanyasına start veriyor.

Kampanya kapsamında, dünya medyasının en önemli mecralarında boy göstermeye hazırlanan uygulamanın ilk adresi, en yakın rakibinin çıktığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri. İçinde İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde de kampanyaya başlayan BiP’in öncelikli hedefi, yurtdışında ilk aşamada 25 milyon kullanıcıya erişmek.

Hedefimiz 1 milyar kullanıcı

Bu hamlenin aynı zamanda Türkiye’nin dijital ihracat potansiyeline büyük katkı yapacağını belirten Terzioğlu, "Türk mühendisleri müthiş işler ortaya çıkarıyor. Bu uygulamalarla birlikte gördük ki bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Sadece BiP değil, fizy, TV+, Dergilik, Lifebox, Yaani ve diğer tüm uygulamalarımızla birlikte bugün 120 milyon indirme rakamını yakaladık. Hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkarmak" dedi.

Türkiye’nin Turkcell’i olarak yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, " Tüm dünyada BiP’i kullandırma, indirme ve Türkiye’nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York’tan başlatıyoruz " dedi. BiP’in dijital reklamları ilk olarak New York’ta, ünlü Times Meydanı’ndaki dijital ekranlarda yayınlanmaya başladı.

Reklamın ana mesajını, “Diğerlerini bırakın; gelin BiP’i kullanın. Yeni teknolojileri deneyimleyin; sadece kullanmakla kalmayın kullandırtın” diye özetleyen Terzioğlu, bu global iletişim kampanyasının hedefini ise “ABD başta olmak üzere tüm dünyada BiP’in bir platform olarak yaygınlaşması” diyerek özetledi.

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Kullanıcı sayısı 5 kat artacak!

Kampanya kapsamında dünya medyasının en önemli mecralarında BiP konuşulacak. Amerika’nın ardında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde kampanyaya hazırlanan BiP’in öncelikli hedefi, yurtdışında 25 milyon kullanıcıya erişmek.

Kaan Terzioğlu, "Bugün Avrupa’da yaklaşık 5 milyon Türk yaşıyor. Türk vatandaşları o ülkelerde uygulamayı kullanıyor. Ancak tablo bundan ibaret değil. İran’dan Suudi Arabistan’a, Fas’tan Ukrayna ve Belarus’a, Japonya’dan Brezilya ve Antartika’ya kadar dünyanın dört bir yanında BiP kullanıcısı bulunuyor" dedi.

Terzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"BiP bugün dünyada bilinen en büyük rakipleri tarafından birçok kez taklit edilen özelliğiyle zaten gündemde. 6 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşebilme, çift hattı tek cihazda kullanma, para transferi gerçekleştirme, sabit ya da operatör fark etmeksizin bütün numaraları arayabilme gibi özellikleriyle BiP öne çıkmayı başardı. Şimdi BiP’in tüm dünyada yaygınlaşması için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu amaçla başlattığımız global iletişim kampanyasıyla BiP, tüm dünya basınının gündemine oturacak. Hedefimiz Türkiye’nin yerli ve milli uygulaması BiP’in uluslararası reklam kampanyasıyla tüm dünyadaki kullanıcı sayısını 5’e katlamak. Ayrıca Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisinin gücünü dünyaya tanıtacağımız bu kampanyayla teknoloji ihracatına eşsiz bir katma değer sağlamayı amaçlıyoruz."

BiP İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Grup Görüntülü Görüşme: Mesajlaşma uygulamalarında bir ilk olan Grup Görüntülü Görüşme özelliği ile 6 kişi aynı anda HD kalitede görüntülü olarak görüşme yapabiliyor. Cepten Cebe Hızlı ve Kolay Para Transferi: Mesaj yazmak kadar kolay ve hızlı para transferi. iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan sadece telefon numarasıyla para gönderilebiliyor. İkinci Numaram BiP’te Servisi: BiP’e tanımlanan ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabiliyor, aramalar karşılanıp SMS’ler alınabiliyor. Böylece çift telefon taşıma derdi sona eriyor. Sabit numaralar da bu servisten yararlanabiliyor. Dileyen BiP üzerinden evdeki sabit hat numarası üzerinden arama yapabiliyor. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da yabancı operatör hattı ile Turkcell hattını aynı cihazda BiP üzerinden kullanamaya devam ediyor. BiP ’ten Her Yöne Arama: BiP üzerinden her yöne arama yapabiliyor, uçakta veya metroda bile Wi-Fi hattına bağlanarak Turkcell şebekesi üzerinden arama yapabiliyorsunuz. Anlık Karşılıklı Takip Etme: Takip Et özelliğiyle, takip isteği yollanan kişinin nerede olduğunu anlık olarak görüntüleyebilme olanağı sağlayan BiP sayesinde kafa karıştıran yol tarifleri tarihe karışıyor. Bu özellik, rakip uygulamalardan 1,5 yıl önce ilk olarak BiP’te hizmete sunuldu. Karşılıklı takip etme özelliği 4 saate kadar aktif halde tutulabiliyor. Ayrıca takip edilen kişinin kat ettiği rota da harita üzerinde görülebiliyor. Aynı zamanda BasKonuş özelliği ile de takip etme esnasında iletişim kurmaya devam etmek de mümkün. BiP Game ile Oyun Oyna: Çok sayıda eğlenceli oyunun yer aldığı bu platform üzerinde ayda 1,7 milyon kullanıcı oyun oynuyor. BiP Web: Bilgisayar klavyenizle web’den hızlı ve kolay mesajlaşma mümkün. Sürpriz Nokta: Kullanıcıların konumuna göre farklı faydalar sunan, yaklaşık 4,5 milyon kullanıcılı yepyeni eğlence platformu. Faks Gönder: Akıllı Faks özelliği sayesinde banka, kamu ya da özel kurumlara talimat veya dilekçe iletmek gerektiğinde ve imzalı doküman gönderilmesi durumunda faks göndermek çok daha kolay hale geliyor.