Dünyanın 5G uyumlu ilk işlemcisi: Snapdragon 855

Mobil iletişimde imza attığı geliştirme endüstrinin dönüşümüne yön veren, geçmişte 3G ve 4G’ye geçiş süreçlerini şekillendiren Qualcomm şimdi de 5G konusunda ilklere imza atıyor. Teknoloji dünyasının merakla beklediği 3 günlük geleneksel Qualcomm Snapdragon Zirvesi sektörün dönüşümünde kilit rol oynayacak yeni ürünlere sahne oldu.

Snapdragon 855 tüm dünyada teknoloji gündemine damga vurdu

3-6 Aralık’ta gerçekleşen etkinliğin ilk gününde Qualcomm Technologies’in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Alex Katouzian’ın tanıttığı Snapdragon 855, 5G’ye uyumlu ilk işlemci olma özelliğine sahip.

2019’un ilk yarısında piyasaya sunulması beklenen bu üst seviye işlemci dünyanın ilk 5G’li, yeni nesil akıllı telefonlarda kullanılacak. Performans açısından üstün niteliklere sahip işlemci, yapay zeka ünitesi ile de dikkat çekici.

Snapdragon 855, 10nm yerine 7nm süreci ile üretilmiş ve böylece daha az güç ile daha yüksek performansı mümkün kılıyor. 5G şebekesi üzerinden multi-gigabit veri hızlarını destekleyen işlemcinin, yapay zeka yeteneklerini kullanan oyunlar, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konularında da üstün özellikleri bulunuyor.

Alex Katouzian

Çok uzun pil ömürlü, eşsiz grafik kalitesiyle yeni PC geliyor

Snapdragon Zirvesi’nin son günü olan 6 Aralık’ta ise dünyanın ilk 7 nanometrelik PC platformu tanıtıldı. Snapdragon 8cx PC Platformu, yeni nesil kişisel bilgisayarların ilk örneği olarak kabul ediliyor. Daha ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken cihaz 680 GPU ile şimdiye kadar üretilmiş en güçlü grafik ünitesine ve 128 bit belleğe sahip. Müşterilere 25 saatten daha fazla üst düzey işlem performansı sunacak olan yeni nesil PC, optimum bir kullanımla bir günden daha fazla pil ömrüne sahip olacak. Hızlı şarj özelliği, asistan hizmeti, multi- gigabit bağlantı hızı, kusursuz bir deneyim ve grafik kalitesi sunacak cihazın 2019’un 3. çeyreğinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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Etkinlik dünyanın ilk canlı 5G ağına ev sahipliği yaptı

Snapdragon Zirvesi, dünyada ilk canlı 5G ağına ve cihazlarına da ev sahipliği yaptı. AT&T ve Verizon gibi mobil operatörler ve Samsung, Ericsson, Motorola, NETGEAR and Inseego gibi dünya devleri ilk ticari mobil 5G platformu sayesinde, konuklarla 5G’li buluşları, ilk prototipleri, demoları ve yeni çiplerini paylaştı.

5G dönüşümünde dünyaya öncülük etmek

Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Gökhan Güleç, Snapdragon Zirvesi’nin ardından şu açıklamayı yaptı: “Qualcomm 30 yıldır imza attığı Ar-Ge çalışmaları ve geliştirmelerle, özellikle mobil iletişim alanında sektöre yön veren bir şirket konumunda. 3G ve sonrasında 4G’ye geçişte Qualcomm imzalı yenilikler dünyanın önde gelen tüm markalarına bir yol haritası işlevi görmüştü. Snapdragon Zirvesi’nde tanıtılan yeni ürünler net biçimde gösteriyor ki, 5G’ye geçiş sürecinde de Qualcomm bu öncü rolünü koruyor. Yeni işlemcimiz Snapdragon 855 gerek ilk 5G desteği sunan platform olması gerek yapay zeka ünitesi gibi eşsiz üstünlükleriyle, alanında çığır açma özelliğine sahip. 2019’un ilk yarısında, ürettiğimiz teknolojiler sayesinde ilk 5G’li telefonlar kullanılabilir hale gelecek. Heyecan verici bir dönüşümün eşiğindeyiz.”