E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi velileri büyük bir yükten kurtardı

MEB tarafından 2007 yılında hizmete açılan E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi açıldığı günden beri veliler ve öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılıyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi, MEB tarafından 2007 yılında hizmete açıldı. Öğrencilerin ve velilerin işlemlerin okullarıyla alakalı tüm işlemlere erişim imkanı sağlayan E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi, özellikle velilerin öğrencileri takip edebilmesine büyük kolaylıklar sağlıyor. Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, bütün devlet ve özel orta öğretim okulları ve özell okulları E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi takip etmek mümkün hale geldi.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

MEB tarafından 2007 yılında hizmete açılan E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek için öncelikle https://eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor. Ardından sağ tarafta yer alan “VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ” yazan yerin altındaki “Resimdeki Rakamlar”, “Öğrenci T.C. Kimlik Numarası” ve “Öğrenci Okul Numarası” yazan yeri eksiksizce doldurarak girişe tıklamanız gerekiyor.

İkinci aşamada açılan sayfada ise size sorulan öğrencinin kimlik ve eğitim bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Söz konusu boşlukların eksiksizce doldurulmasının ardından sisteme girişi sağlayabiliyorsunuz.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDEN NELERE ULAŞILABİLİR?

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giren veli, öğrencinin tüm durumu hakkında fazlasıyla detaylı bilgiye ulaşabiliyor. işte E-Okul Veli Bilgilendirme sisteminden ulaşabilecekleriniz:

Devamsızlık, Not Bilgisi, Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları, Performans Ödevi Sonuçları, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Davranış Notları, Diploma notu, Nakil Durumu, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi, Pansiyon İzin Bilgileri gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

Ayrıca veli E-Okul Veli Bilgilendirme sisteminde yayınlan duyurular ile toplantı saatleri ve görüşmeler gibi birçok bilgiye ulaşmakta mümkün.

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine buradan ulaşabilirsiniz

UYGULAMA NASIL İNDİRİLİR?

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine WEB haricinde telefondan ulaşmakta mümkün. Veliler için her yerden anlık olarak öğrencilerin bilgilerine ulaşabilmesini sağlayan MEB E-OKUL VBS uygulamasını, hem Android hemde iOS kullanıcıları telefonlarına kurabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi uygulamasına ücretsiz sahip olmak isteyen Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise burandan kolayca indirebilir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR? NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek, okul yönetimine başvurarak giriş şifrelerini almanız gerekiyor. Sisteme girişinizi sağlayacak şifreler ne yazık ki başka herhangi bir yolla alınamıyor. Ayrıca giriş şifresini unutmanız dahilinde yeniden okul yönetimine baş vurarak şifrenizi yeniden edinmeniz gerekiyor.