Elektrikli araçların daha çok yolu var

Elektrikli otomobillerde kullanılan bataryaların 2025 yılına kadar 3.4 milyon adete ulaşması tahmin ediliyor.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber kullanılan bataryaların akıbeti de merak edilmeye başladı. Jason Fenke isimli bir YouTuber, Engineering Explained serisinde kullanım ömrü sona eren bataryalara ne olduğuna dair soruları cevapladı. Özellikle çevreci ve ekonomik olmasıyla dikkatleri çeken elektrikli otomobillerin bataryaları kullanım süresi dolduktan sonra farklı şekillerde kullanılabiliyor. Ancak bu geri dönüşüm kısa bir süre içinde gerçekleşecek gibi görünmüyor.

Bloomberg New Energy Finance tarafından yapılan araştırmaya göre 2025 yılına kadar elektrikli otomobil bataryalarının 3.4 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. Elektrikli otomobiller, her ne kadar çevre dostu araçlar olarak bilinse de bataryalarda kullanılan materyaller çevreyi olumsuz etkiliyor. Böyle bir sorunun önlenmesi için eldeki bataryaların geri dönüştürülmesi veya farklı şekillerde kullanılması gerekiyor.

Elektrikli otomobil bataryaları tekrar kullanılabilir mi?

Jason Fenke, gücü azalan bataryaların tekrar otomobillerde değil de başka alanlarda kullanılarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Ev elektriği veya sokak aydınlatması gibi alanlarda kullanılabilen bataryaların geri dönüşüme de uygun olduğuna değiniyor. Fenske’nin açıklamalarına göre gelecekte piyasaya çıkacak ürünlerin elektrikli otomobil bataryasına uyumlu olarak üretilecek.

İşte Fenske'nin bataryalar hakkındaki videosu:



