Elon Musk o görseli paylaştı: ABD yönetimini çıldırtacak sözler

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Bölgedeki direniş grupları kararlarını kendileri veriyor. Her an her şey olabilir." diyerek ABD'yi İsrail'e verdiği destekten vazgeçmeye çağırdı. Bölgedeki İran destekli grupların ellerinin tetikte olduğunu da ifade eden Abdullahiyan, "Tanık olduğunuzdan çok daha güçlü ve derin." dedi.