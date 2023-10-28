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Teknoloji

Elon Musk o görseli paylaştı: ABD yönetimini çıldırtacak sözler

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, X'ten yaptığı paylaşımda, "İran savaş istiyor. Bakın, ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yaklaştırmışlar." ifadelerinin yer aldığı ironik bir görsel yayınladı. Binlerce beğeni alan paylaşımın altına İsrail'in Gazze'deki katliamına dair çok sayıda yorum yapıldı.

14:53 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:03 - 28/10/2023 Cumartesi
Diğer
Elon Musk

Elon Musk

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda ABD'nin Ortadoğu'yu yıkıma sürükleyen dış politikasına göndermede bulundu.

Musk paylaşımında
"İran savaş istiyor. Bakın, ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yaklaştırmışlar."
ifadelerinin yer aldığı bir görsel yayınladı.
Musk'ın
"Irony"
ye atfen
"Irany"
demesi dikkat çekti.

İronik paylaşım binlerce yorum aldı


ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine gönderme yapan Musk'ın bu ironik paylaşımı, kısa sürede milyonlarca görüntülenme alırken, gönderinin altına
Gazze'deki İsrail katliamına dair binlerce mesaj geldi.





#Elon Musk
#İran
#ABD
12 saat önce
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