Elon Musk o görseli paylaştı: ABD yönetimini çıldırtacak sözler

Elon Musk
SpaceX, Tesla ve X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda ABD'nin Ortadoğu'yu yıkıma sürükleyen dış politikasına göndermede bulundu.
Musk paylaşımında
"İran savaş istiyor. Bakın, ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yaklaştırmışlar."
ifadelerinin yer aldığı bir görsel yayınladı.
Musk'ın
"Irony"
ye atfen
"Irany"
demesi dikkat çekti.
İronik paylaşım binlerce yorum aldı
İronik paylaşım binlerce yorum aldı
ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine gönderme yapan Musk'ın bu ironik paylaşımı, kısa sürede milyonlarca görüntülenme alırken, gönderinin altına
Gazze'deki İsrail katliamına dair binlerce mesaj geldi.
#Elon Musk
#İran
#ABD
12 saat önce