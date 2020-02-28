Teknoloji Fiber karbondan araba yaptılar ismini Gece Gündüz koydular
OTOMOBİL

Fiber karbon'dan araba yaptılar ismini ’Gece Gündüz’ koydular

Üniversite öğrencisi 35 gencin gece gündüz demeden çalışarak fiber karbondan yaptıkları ‘Gece Gündüz’ isimli yarış arabası, görenlerin ilgi odağı oldu. 2 saatlik şarjla 200 kilometre gidebilen 110 kilogram ağırlığındaki aracın saatteki hızı 124 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Haber Merkezi İHA
Fiberkarbon'dan araba yaptılar
Fiberkarbon'dan araba yaptılar


İHA
Gece gündüz adlı araçta

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri tarafından 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında elektrik, bilgisayar ve teknoloji bölümlerinde okuyan 35 öğrenci, gece gündüz demeden çalışarak alternatif yakıtlı (elektrikli) yarış otomobili geliştirdiler. Proje süresi 9 ay, imalat süresi 3 ay süren elektrikli araca ‘Gece Gündüz’ ismi verildi. Dışı karbon fiberle güçlendirilen ‘Gece Gündüz’, farklı rengi ve özellikleriyle Antalya’da katıldığı ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı’nda ilgi odağı oldu. İşçilik hariç maliyeti 100 bin lirayı bulan 110 kilogram ağırlığındaki araç, 2 saatlik şarjla 200 kilometreye kadar gidebiliyor, hızıysa saatte 124 kilometre kadar çıkabiliyor.
Gece Gündüz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) düzenlediği ’Alternatif Enerjili Araç Yarışları’na katılarak iki kez Türkiye 5’inciliği elde etti.

İHA
aracın dışarıdan görünümü

“Maksimum sürat 124 kilometre”

Antalya’da düzenlenen enerji fuarına katılarak öğrencilerin emeklerini sergilediklerini ifade eden Fizikçi Hidayet Yıldız, “Öğrencilerimiz gece gündüz emeklerini sergiledikleri için araca ‘Gece Gündüz’ ismi verildi. İmalat süresi 3 ay, proje süresi 9 ay sürdü. Yaklaşık 110 kilogram ağırlığına sahip. Tamamen karbon fiber üst yapısı alüminyum şaseye ait bir araç. Üzerindeki pil kapasitesiyle yola çıktığında 2 saatlik şarjla yaklaşık 200 kilometre yol alabilmekte. Yarışlarda genellikle 65-70 kilometre hız kullanmaktayız. Şahsımın araç üzerinde gördüğü en maksimum sürat 124 kilometre” dedi.

İHA
aracın iç parçaları


“Antalya-Isparta arası 4,5 lira maliyetle gidebilir”
El emeği ve işçiliği sayılmadan aracın 100 bin liraya mal edildiğini belirten Yıldız, “Yaklaşık 5 kw motoru bulunmakta. Elektrikli olmasıyla beraber farklı özellikleri bulunmakta. Boyası her baktığınız farklı açıdan farklı renkte görünmekte. Antalya-Isparta arası gidiş gelişi yaklaşık maksimum 4,5 lira maliyetle sağlayabilir” diye konuştu.

İHA
araç yapısı

İHA
araçın arkadan görünümü

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