Teknoloji Fırsatı gördü hibriti artırdı
OTOMOBİL

​Fırsatı gördü hibriti artırdı

Fırsatı gördü hibriti artırdı

Geçtiğimiz yıl Swift modelinin hibrit seçeneğini satışa sunan ve büyük rağbet gören Suzuki, 2 hibrit modelini daha satışa sundu. Bu yıl 4 bin adet hibrit satışı yakalamak istediklerini söyleyen Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Dizel payı düşerken elektrikli ve hibrit araçların yükselişini görüyoruz” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Fırsatı gördü hibriti artırdı
Mart ayı itibariyle hem Vitara’nın hem de SX4 S-Cross modellerinin hibrit versiyonları ülkemizde satışa sunuldu.

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, Swift’le geçtiğimiz yıl sınıfının en çok satılan hibrit otomobili başarısını göstermesinin ardından 2021 yılında da hibrit atağını 2 yeni modelle taçlandırdı. Mart ayı itibariyle hem Vitara’nın hem de SX4 S-Cross modellerinin hibrit versiyonları ülkemizde satışa sunuldu. Suzuki Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla dikkat çekerken, SX4 S-Cross Hibrit modeli ise 306 bin 900 liralık anahtar teslim satış fiyatıyla satılıyor. Her iki model de 6 ileri otomatik şanzımanla kombinlenmiş akıllı hibrit teknolojili 129 PS’lik 1.4 litrelik Boosterjet turbo benzinli motorla sunuluyor. 4x2 çekişli Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit, WLTP verilerine göre 100 km’de 5.7 litrelik ortalama yakıt tüketimi değeriyle dikkat çekerken, Vitara Hibrit 4x4 ise 100 km’de ortalama 6.2 litrelik yakıt tüketimiyle yine öne çıkıyor.

DİZELİN YERİNİ HİBRİT ALIYOR

  • Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Dizel araçların pazardaki payı düşerken elektrikli ve hibrit araçların yükselişini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Avrupa’daki kendi kendini şarj edebilen hibrit otomobil satışları önceki yıla göre yüzde 59 artarak 1,2 milyon adede ulaştı. Bu araçların Avrupa genelindeki toplam pazar payı yüzde 12’ye kadar çıktı. Bu kapsamda, 2021 yılından itibaren hibrit araçların pazardaki payını katlayarak artıracağına inanıyoruz. Ülkemizde ise Avrupa’daki kadar olmasa da elektrikli ve özellikle hibrit araçlarda önemli bir atılım var. 2020 yılında Türkiye’de 23 bin adedi aşkın hibrit ve elektrikli otomobil satıldı. Hibrit satışları 2019 yılına göre yüzde 85 arttı. Bahsettiğimiz gibi pazar henüz düşük seviyelerde olsa da elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi devam edecek” ifadelerini kullandı.

Şirin Mumcu Yurtseven
Şirin Mumcu Yurtseven

PAZAR BU YIL 25 BİNİ BULUR

Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “2021’de iç pazardaki talebin arttığı bir üç ayı geride bıraktık. Yine bu dönemde hibrit araç satışları önemli bir ivme kazandı. Şubat sonu itibariyle 7 bin hibrit otomobil satışı gerçekleşti ve hibritlerin toplam pazardaki payı yüzde 3,8’den yüzde 8,7’ye çıktı. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Hibrit araçların Türkiye pazarında sene sonuna kadar çok önemli bir seviyeye ulaşacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, yıl sonunda hibrit araç satışlarının ise 25 bin adedi aşmasını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

BİR HAFTADA 100 ADET SATTIK

  • Şirin Mumcu Yurtseven, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Vitara ve SX4 S-Cross’la Türkiye’deki hibrit SUV pazarının önemli oyuncularından biri olduk. Hibrit gamımızda sunduğumuz standart donanım özellikleri ve avantajlı fiyatlarla pazarda fiyat/fayda dengesi açısından iddialı olmak istiyoruz. Türkiye’de filo araç yapısını hibrit araçlarla değiştirmek isteyen çevreye duyarlı şirketler de potansiyel müşterilerimiz arasında. Bu kapsamda, sene sonuna kadar 4 bin adede yakın hibrit otomobil satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 100 adet Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’in ön satışını ilk haftada gerçekleştirdik.”
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