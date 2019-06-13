Ford 1.2 milyon aracı geri çağırıyor

Ford’un Şikago fabrikasında üretilen Explorer modelleri arka süspansiyondaki kırılma sorunu nedeniyle geri çağırılacak. 1.2 milyon aracı kapsayan geri çağırma işleminin 2011-2017 yıllarında üretilen araçlar için geçerli olduğu belirtildi. Son yıllarda piyasaya sürülen araçlarda bu sorun gözlemlenmemiş.

Geri çağırmaya dâhil olan araçların Mayıs 2010 ile Ocak 2017 arasında Chicago fabrikasında üretilen araçlar olduğu açıklandı. Ford’dan yapılan açıklamada süspansiyon bağlantı noktasının sık sık artikülasyona (sıçrama ve geri tepme) uğramasının Explorer araçların arka süspansiyonda bağlantı kırılmalarına neden olabileceği söylendi.

Ford Explorer

4 ay önce 1.4 milyon aracı çağırmıştı

Bir başka geri çağırma ise bu sabah 2013 model Ford F-150 araçları için duyuruldu. Bu geri çağırma, araçların hiçbir sebep yokken beklenmedik bir şekilde birinci vitese düşmeleriyle ilgili durumun devamı niteliğinde görülebilir. Ford, geçtiğimiz Şubat’ta 1,48 milyon F-150 aracının bu sorun yüzünden geri çağırıldığını açıkladı ancak görünüşe göre araçlar için doğru güncelleme yapılamadı. Geri çağırılan 123.000 aracın hâlâ bu konu sebebiyle risk altında olduğu, araçlara yüklenen yazılımın potansiyel bir vites küçültmeye neden olabilecek sorunu önleyen güncellemeyi içermediği açıklandı. Bu nedenle araçların tekrar geri getirilmesi istendi.

Son olarak 5.4 litrelik motora sahip yaklaşık 4.300 Ford Econoline (2009-2016 model yılı) aracı, 'itici güç kaybı' nedeniyle geri çağrılıyor.