Teknoloji Galaxy Z Flip4 ve Z Fold4 için ön sipariş başladı
ÜRÜN HABERLERİ

Galaxy Z Flip4 ve Z Fold4 için ön sipariş başladı

Samsung, dün global tanıtımını yaptığı yeni ürünleri Z Flip4 ve Z Fold4’ü Türkiye’de ön siparişle satışa çıkardı. Kullanıcılar için kampanya düzenleyen firma müşterilerine ürünlerin yanında ‘Galaxy Watch4 Classic’ saat hediye ediyor.

Abone Ol Google News
Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Galaxy Z Flip4 ve Z Fold4 için ön sipariş başladı
samsung glaxy z

Samsung, Galaxy Z serisinin en yeni üyeleri katlanabilir akıllı telefonlar Z Flip4 ve Z Fold4 için kullanıcılara kampanya başlattı. 31 Ağustos’a kadar geçerli kampanya kapsamında; yeni Galaxy Z Flip4’ü alacaklara ‘Galaxy Watch4’, Galaxy Z Fold4 alacaklara ise ‘Galaxy Watch4 Classic’ akıllı saat hediye ediliyor. Ayrıca, Galaxy Z Flip4 veya Z Fold4 satın alan müşteriler, 1 yıl boyunca telefonu kazaen oluşacak ekran hasarlarına karşı koruma altına alan Samsung Care+ (SC+) Ekran Koruma Sigortasına da sahip oluyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar için örnek olmaya devam ediyor

Yeni Galaxy Z Flip4, kullanıcıların en sevdiği özelliklerin daha da iyileştirildiği, çığır açan kişiselleştirme özelliğiyle dikkatleri çekiyor. Kullanıcılar, yeni Galaxy Z Flip4’ün kapağını aralayarak FlexCam özelliğini aktifleştirebiliyor, böylece telefona dokunmadan grup selfie’leri ya da eller serbest videolar çekebiliyor. Samsung’un Meta ile gerçekleştirdiği işbirliği sayesinde FlexCam; Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi en sevilen sosyal platformlar için optimize edildi. Kullanıcılar, ana kamerayı yükseltilmiş Hızlı Çekim özelliğinde kullanarak, doğrudan Kapak Ekranı üzerinden yüksek çözünürlüklü selfie’ler çekebiliyor. Yeni Galaxy Z Fold4 ise Samsung’un Galaxy ekosistemindeki inovasyon geleneğinin bir meyvesi ve bugüne kadar Samsung’un geliştirdiği en güçlü akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Galaxy Z Fold4, kapağı açık ya da kapalıyken de, Esnek Moddayken de çok daha işlevsel bir cihaz. Galaxy Z Fold4 ile çoklu görev hiç olmadığı kadar kolay ve kullanıcılar artık hareket halindeyken daha da fazlasını başarabiliyor. Yeni Görev Çubuğu, kişisel bilgisayardakine benzer bir yerleşim sunarken, en çok kullanılan uygulamalara kolay erişim sağlıyor. Çoklu görev aynı zamanda, yeni kaydırma hareketleri sayesinde artık daha algısal ve hissiyat odaklı bir deneyim yaşatıyor. Çoklu görev deneyimi, ‘S Pen’ işlevselliği ile tamamlanırken, kalem yuvasına sahip Dikey Kılıf sayesinde, hareket halindeyken çizim yapılabiliyor ve not alınabiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip4 25.999 TL, Galaxy Z Fold4 256GB 39.999 TL, Galaxy Z Fold4'ün 1TB'lik versiyonu ise 44.999 TL'lik satış fiyatlarıyla ön sipariş için müşterileri bekliyor.

Yer altından gelen sesler korkuttu

Yer altından gelen sesler korkuttu

AFAD yetkilileri harekete geçti.
Asıl hazineden kimsenin haberi yok

'Asıl hazineden kimsenin haberi yok'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan o bölge için talimat verdi.
Türkiye Rusların çıkış kapısı oldu: Günde 120 uçak geliyor

Bakan Soylu paylaştı: Hasan Najjar sınırda paketlendi.

​Kız kardeşi itiraf etti.

​'Yalan söyleyeceğime kaybederim'
'Sizi 10 gün sonra alacağım'

'Sizi 10 gün sonra alacağım'

Çocuklarını kebapçıya bırakan kadın ortadan kayboldu.

​Soru havuzu değişiyor

Meçhul askere mezarlık görevlisi sahip çıktı.

​Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.