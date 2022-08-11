Galaxy Z Flip4 ve Z Fold4 için ön sipariş başladı

Samsung, Galaxy Z serisinin en yeni üyeleri katlanabilir akıllı telefonlar Z Flip4 ve Z Fold4 için kullanıcılara kampanya başlattı. 31 Ağustos’a kadar geçerli kampanya kapsamında; yeni Galaxy Z Flip4’ü alacaklara ‘Galaxy Watch4’, Galaxy Z Fold4 alacaklara ise ‘Galaxy Watch4 Classic’ akıllı saat hediye ediliyor. Ayrıca, Galaxy Z Flip4 veya Z Fold4 satın alan müşteriler, 1 yıl boyunca telefonu kazaen oluşacak ekran hasarlarına karşı koruma altına alan Samsung Care+ (SC+) Ekran Koruma Sigortasına da sahip oluyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar için örnek olmaya devam ediyor

Yeni Galaxy Z Flip4, kullanıcıların en sevdiği özelliklerin daha da iyileştirildiği, çığır açan kişiselleştirme özelliğiyle dikkatleri çekiyor. Kullanıcılar, yeni Galaxy Z Flip4’ün kapağını aralayarak FlexCam özelliğini aktifleştirebiliyor, böylece telefona dokunmadan grup selfie’leri ya da eller serbest videolar çekebiliyor. Samsung’un Meta ile gerçekleştirdiği işbirliği sayesinde FlexCam; Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi en sevilen sosyal platformlar için optimize edildi. Kullanıcılar, ana kamerayı yükseltilmiş Hızlı Çekim özelliğinde kullanarak, doğrudan Kapak Ekranı üzerinden yüksek çözünürlüklü selfie’ler çekebiliyor. Yeni Galaxy Z Fold4 ise Samsung’un Galaxy ekosistemindeki inovasyon geleneğinin bir meyvesi ve bugüne kadar Samsung’un geliştirdiği en güçlü akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Galaxy Z Fold4, kapağı açık ya da kapalıyken de, Esnek Moddayken de çok daha işlevsel bir cihaz. Galaxy Z Fold4 ile çoklu görev hiç olmadığı kadar kolay ve kullanıcılar artık hareket halindeyken daha da fazlasını başarabiliyor. Yeni Görev Çubuğu, kişisel bilgisayardakine benzer bir yerleşim sunarken, en çok kullanılan uygulamalara kolay erişim sağlıyor. Çoklu görev aynı zamanda, yeni kaydırma hareketleri sayesinde artık daha algısal ve hissiyat odaklı bir deneyim yaşatıyor. Çoklu görev deneyimi, ‘S Pen’ işlevselliği ile tamamlanırken, kalem yuvasına sahip Dikey Kılıf sayesinde, hareket halindeyken çizim yapılabiliyor ve not alınabiliyor.

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Samsung Galaxy Z Flip4 25.999 TL, Galaxy Z Fold4 256GB 39.999 TL, Galaxy Z Fold4'ün 1TB'lik versiyonu ise 44.999 TL'lik satış fiyatlarıyla ön sipariş için müşterileri bekliyor.