Girişim dünyası Take Off İstanbul'da buluştu: İkinci gününde Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar’ı ağırladı

Take Off İstanbul’un teknoloji ve gelecek odaklı sahnesinde ilk gün; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serdar Gürbüz’ün “Türkiye Teknoloji Takımı Sunumu” ile başlayan sahne akışı keynotelar ile devam etti. Uluslararası Astronomi Federasyonu Eski Başkanı Jean Yves Le Gall, Hijra Grup CEO’su Dima Djani, EMPA Sürdürülebilirlik Robotik Laboratuvarı Kurucusu ve Direktörü Mirko Kovac, Farklabs Kurucusu Ahu Serter, Highlight Dynamics CEO’su Dr.Özge Akbulut, Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, Azerbaycan İnovasyon ve Dijital Kalkınma Ajansı Başkanı Inara Valiyeva katılımcılarla buluşarak tecrübelerini paylaştı.

Take Off İstanbul’un önemli bir parçası olan girişim yarışmasında bu yıl girişimcileri heyecanlandıran büyük yatırım havuzu, nakit ödüller ve çeşitli destek programları yer aldı. Zirvenin ilk gününde erken aşama ve büyüme aşaması seviyesindeki girişimler, mentor ve yatırımcılar ile birebir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından mentor ve yatırımcıların değerlendirmeleri sonucunda iki aşama için seçilen 10 erken aşama, 10 büyüme aşaması girişimi Take Off Girişim Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar açıkladı. Program uzman jürinin yer aldığı ana sahne sunumları ile devam etti.

Afara Tarım Robotu, CatchPad, FROM YOUR EYES, HYPEREVER, INVAMAR, Kodgem, Kozalak Yangın, Meshine Swarm Tech., Salty Enerji, Volvero

Take Off Girişim Zirvesi ikinci gününde Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar’ı ağırladı

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük gurur kaynağının kadın girişimciler olduğuna işaret eden Kacır, "Bu konuda Türkiye dünyanın çok ilerisinde. 7 Turcorn'umuzdan 4'ünün kadın girişimciler tarafından kurulmuş olması bunun önemli bir göstergesi. Kacır, girişimcilik stratejilerini hayata geçirmenin en önemli araçlarından birisinin de TEKNOFEST ve Take Off Girişim Zirvesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "2018 yılında ilk TEKNOFEST'i düzenlediğimizde yarışmalara 20 bin başvuru almıştık. 5 yılda geldiğimiz noktaya baktığımızda bu yıl 1 milyon genç TEKNOFEST'te yarışmak için başvurdu. TEKNOFEST'te yarışan projelerin artık girişimlere dönüşmeye başladığını görüyoruz. TEKNOFEST'ten doğan ve artık başlı başına bir marka haline gelen Take Off Girişim Zirvesi, bölgenin en büyük startup etkinliği haline gelerek dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin, yatırımcıların ve yöneticilerin buluşma noktasına dönüştü. Bu yıl Take Off İstanbul'a tohum öncesi, erken aşama ve büyüme aşamalarını kapsayan yerli ve yabancı 200 startup katılıyor. Bunlardan 79 girişim TEKNOFEST yarışmalarından çıktı.