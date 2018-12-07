Google aramaları ne kadar kişiselleştiriyor?

Google, 20 yıl önce Larry Page ve Sergey Brin tarafından bir garajda kurulmuştu.

Google'ın elinde inanılmaz miktarda kullanıcı verisi olduğu bilinen bir gerçek. Firma bunu gizlemiyor ve arama sonuçlarını arama geçmişinize, gezinti alışkanlıklarınıza göre bir miktar kişiselleştirdiğini söylüyor.

Ancak Google'ın rakibi DuckDuckGo'nun yeni bir araştırmasına göre bu kişiselleştirmeden kaçmak o kadar kolay değil. 87 kişiyle yapılan araştırma, "gun control", "vaccines" ve "immigration" (silah kontrolü, aşılar, göçmenlik) gibi aramaların farklı kişilerde farklı sonuçlar verdiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre "filtre baloncuğu" olarak tanımlanan bu olgu, Google oturumu kapatıldığında veya gizli gezinti penceresinde bile etkin halde kaldı.

Wall Street Journal'ın 2012'de yaptığı bir araştırma, Google'ın arama sonuçlarının 2012 başkanlık seçimlerini ciddi biçimde etkilediğini söylemişti.

DuckDuckGo'ya göre katılımcıların büyük bölümü, kendilerine has sonuçlarla karşılaştı. İlk sayfadaki sonuçlar, katılımcılar arasında farklılık gösterirken bazılarında görünen bağlantılar, diğerlerinde görünmedi. Siteye göre Google hesabından çıkış yapmak, kişiselleştirmeye karşı bir koruma sunmadı.

Google araştırmanın problemli olduğunu söylüyor

Araştırmanın bilimsel bir yanı olmasa da, Google'ın çalışma şekli hakkında ilginç bilgiler veriyor. Elbette Google'ın bu duruma karşı nasıl bir açıklama yapacağını da dinlemek gerek. Firma, farklı kullanıcılara farklı sonuçlar göstermesini farklı nedenlere de bağlayabilir (örneğin herkesin tamamen aynı sonuçları, aynı sıralamayla görmesi küçük sitelerin hiç görünmemesi anlamına gelebilir).

9to5Google'a bir açıklama yapan Google ise, araştırmanın sorunlu olduğunu söyledi. Firma, "sonuçlardaki farkların kişiselleştirmeye dayandığının varsayıldığını" ancak bunun doğru olmadığını savundu. Google'ın açıklamasına göre bu farklar, konum, saat gibi verilerden de oluşabiliyor ve araştırma, bu durumları tam anlamıyla hesaba katmıyor.