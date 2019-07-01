Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Google Mesajlar uygulaması artırılmış gerçeklik filtreleri kullanacak
İNTERNET

Google Mesajlar uygulaması artırılmış gerçeklik filtreleri kullanacak

Google'ın mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar, yeni sürümünde bir çok yeni özelliği kullanıcılara sunacak. Dikkat çeken en önemli yenilik ise Instagram ve Snapchat'te yaygın bir şekilde kullanılan AR filtrelerinin uygulamaya dahil edilecek olması.

Haber Merkezi DHA
Google Mesajlar uygulaması.
Google Mesajlar uygulaması.

Kullanıcılar artık Google Mesajlar üzerinden AR filtrelerini kullanarak paylaşımlarda bulunabilecek. Uygulama ile kullanıcılar yüz ve arka plan üzerinde farklı katmanlar oluşturabilecek, efektler uygulayabilecek.
Google, yeni güncelleme ile mesajlar uygulamasının Facebook, Snapchat, Instagram, iMessage ve Messenger gibi AR filtreleri konusunda tercih edilebilir bir uygulama haline gelmesini hedefliyor. Geliştirmenin birkaç ay içinde kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Damattan kanlı pusu

Damattan kanlı pusu

​Diyarbakır'daki olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Yolcu uçağı acil iniş yaptı

Yolcu uçağı acil iniş yaptı

​150'den fazla yolcusu bulunan uçak için alarm verildi.
Kar sürprizi

Kar sürprizi

Turistler büyük şaşkınlık yaşadı.
Tüm sanıklar<br>beraat etti

Tüm sanıklar
beraat etti

235 sanıklı ​Ergenekon davasında nihai karar açıklandı.
6 vatandaşımız kurtarıldı

6 vatandaşımız kurtarıldı

​Hafter'e bağlı milis güçleri, 6 Türk vatandaşını alıkoymuştu.
Londra'dan Medine'ye pedal çeviriyorlar

Londra'dan Medine'ye pedal çeviriyorlar

60 gün sürecek yolculuğun rotasında Türkiye de var.
Suriye'ye ait

Suriye'ye ait

KKTC, Lefkoşa yakınlarına düştüğünü açıkladı.
Yeni golcü <br>formayı giydi

Yeni golcü
formayı giydi

Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı.

Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

​Pençe Harekatı ile koordineli olarak PKK hedefleri yerle bir edildi.
3 bin 500 TL<br> kazandırdı

3 bin 500 TL
kazandırdı

​Evinin boş odasında üretime başladı.
Testlerden<br> başarıyla geçti

Testlerden
başarıyla geçti

Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nda aktif olarak kullanıldı.
Pazarlıkta çetin olmayı severim

Pazarlıkta çetin olmayı severim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Göstericilere gerçek<br>mermiyle müdahale

Göstericilere gerçek
mermiyle müdahale

​Sudan'da 7 gösterici hayatını kaybetti.
Bir kölenin torunu

Bir kölenin torunu

​Hayati İnanç, hayatının en güzel anılarını anlattı.
Hafter'e son uyarı

Hafter'e son uyarı

​Oktay, Libya'da Türklerin alıkonulmasına ilişkin açıklama yaptı.
'Gizemli yol'da <br>deneme yapıyorlar

'Gizemli yol'da
deneme yapıyorlar

Herkes bu sırrı çözmeye çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.