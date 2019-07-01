Google Mesajlar uygulaması artırılmış gerçeklik filtreleri kullanacak Google'ın mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar, yeni sürümünde bir çok yeni özelliği kullanıcılara sunacak. Dikkat çeken en önemli yenilik ise Instagram ve Snapchat'te yaygın bir şekilde kullanılan AR filtrelerinin uygulamaya dahil edilecek olması.

Haber Merkezi 01 Temmuz 2019, 15:48 Son Güncelleme: 01 Temmuz 2019, 16:01 DHA