Teknoloji Googledan Android Goya özel kamera uygulaması
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Google'dan Android Go'ya özel kamera uygulaması

Google’ın birkaç yıl önce düşük işlemci ve RAM’e sahip akıllı telefonlar için geliştirdiği Android sürümü Android Go için Google Camero Go uygulaması yayınlandı. Uygulama, gelişmiş özelliklere sahip uygulamanın hafifletilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

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Google Go yeni özelliği duyurdu
Google Go yeni özelliği duyurdu

Google, dünyada 100 milyondan fazla aktif Android Go kullanıcısı olduğunu açıkladı. Android Go bulunan ilk cihaz piyasaya çıkalı 3 yıldan daha kısa bir süre olmuşken, bu kullanıcı sayısı son derece etkileyici.

Android Go, akıllı telefon üreticilerinin düşük işlemci ve RAM’e sahip telefonlar için alternatif bir Android arayüzü olarak geliştirildi. Bu işletim sistemi, standart Android sürümlerinden çok daha az güce ihtiyaç duyuyor.

Android Go kullanıcıları için uygulamalarının Lite versiyonlarını yayınladılar.

Google, Android Go’nun yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kendi uygulamalarının Android Go versiyonlarını hazırladı. YouTube Go, Google Go, Gallery Go ve daha başka uygulamalar Google tarafından Android Go için yeniden tasarlandı. Diğer şirketler de Android Go kullanıcıları için uygulamalarının Lite versiyonlarını yayınladılar. Facebook, Android Go kullanıcıları içine Facebook Lite, Instagram Lite ve Messenger Lite uygulamalarını geliştirdi.

Webtekno'nun habeirne göre bugün ise Google, Google Camera uygulamasının Android Go uyumlu versiyonunu yayınladı. Google Camera Go uygulaması, standart Android cihazlarda bulunan kamera uygulamalarından çok daha az karmaşık ve daha hızlı çalışıyor. Kamera uygulaması, görüntü kalitesini artırmak için Google algoritmaları ile çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda uygulamanın Portre Modu ve Gece Modu da bulunuyor.

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