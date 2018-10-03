Teknoloji Güneş sistemimizde yeni bir cisim keşfedildi
BİLİM

Güneş sistemimizde yeni bir cisim keşfedildi

Plüton'un milyarlarca mil uzağında ve "the Goblin (Gulyabani)" adını verdikleri yeni bir cisim tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Bilim insanları söz konusu cisme &quot;the Goblin (Gulyabani)&quot; adını verdiler.
Bilim insanları söz konusu cisme "the Goblin (Gulyabani)" adını verdiler.

Uluslararası Astronomi Birliğine bağlı Gezegen Merkezi'nden yapılan açıklamada, Güneş Sistemi içinde Plüton'un milyarlarca mil uzağında, kendine ait yörüngesi olan bir cisim keşfedildiği belirtildi.

Bilim insanları söz konusu cisme "the Goblin (Gulyabani)" adını verdiklerini belirtti.

Carnegie Bilim Enstitüsü Gök Bilimcisi Scott Sheppard, cisme, Güneş Sistemi'nde var olduğuna inanılan 9'uncu gezegen olabilecek "Planet X'i" ararken ulaştıklarını belirterek, "Bu keşifle Planet X'in gerçekten var olma ihtimali yüzde 90'a ulaştı." diye konuştu.

Varlığı ilk kez 1915'te Percival Lowell tarafından öngörülen Plüton'u, 1930'da Clyde Tombaugh keşfetmişti. 76 yıl boyunca Güneş Sistemi'nin 9'uncu gezegeni olarak kabul edilen Plüton, 2006'da "cüce gezegen"liğe düşürülmüştü.

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