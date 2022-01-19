Bilim insanları havadan gıda ürettiler

Finlandiyalı girişimcilerden "Sadece hava ve su kullanarak besleyici bir gıda ürettik." açıklaması geldi. Helsinki merkezli şirketin uzmanları havadaki karbon dioksit ile sudaki hidrojeni birleştiriyor.

Tek bir mikrop ile başlayan fermentasyon süreci ile toz halinde bir protein elde ediliyor.

Süreç sonunda besleyici bir toz ortaya çıkıyor

Araştırmacılar, Gaz fermentasyonu adlı bir teknoloji ile tek bir hücrenin gelişmesi için gereken koşulları oluşturuyoruz. Süreç sonunda besleyici bir toz ortaya çıkıyor" dedi. Protein tozu üretim süreci sırasında kullanılan elektrik de güneş enerjisinden sağlanıyor.

Tadına ilişkin ise şöyle bir yorum yapıldı: "Nötr bir tadı var. Biraz umami hissi de veriyor. Rengi beta kerotenden geliyor. Bu madde aynı zamanda havuçlara da rengini veriyor. Sanki biraz havuç tadı da alıyorum."

"Solein" adı verilen protein tozu, nötr tadı sayesinde hem tuzlu hem de tatlı gıdaların üretiminde kullanılabilecek.

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FOTOĞRAF 9 Tekrarlayan, metastatik ya da ileri evredeki akciğer kanseri hastaları için geliştirilen ilacın faz-1 çalışmaları Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde başladı. Toplam 16 hasta üzerinde yürütülecek çalışmanın faz-1a aşamasında 6 gönüllü hastada maksimum tolere edilebilen doz tespit edilecek, faz-1b aşamasında ise 10 gönüllü hastada etkinlik ve güvenlik değerlendirilecek.<br> Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu kadar sağlık sanayinde de kendine yeten bir ülke olması, özellikle yerli ve milli ilaçların üretiminde ileri bir noktaya taşınması için diğer bilim insanlarıyla iş birliği yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda, Türkiye'de akciğer kanserine karşı geliştirilen ilk ilaçlardan birinin hastanelerindeki Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yürütülecek klinik araştırması için gururlu olduklarını belirten Altuntaş, şöyle konuştu: \"Akciğer kanseri hastaları için bir umut ışığı. Yeni bir molekül, hedeflenmiş bir ajan. 18-75 yaş arasında hastalığı tekrarlamış veya ileri evre olan, daha önce immünoterapi dahil tedaviler almış hastalarda Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde klinik aşamaya başladığımızı ifade etmek isterim. Özellikle standardı tüketmiş kanser hastalarımızın bu tedavi seçeneğinden faydalanmaları bir şanstır diye düşünüyorum.\" \"BU BİR EKİP İŞİ\"<br>Prof. Dr. Altuntaş, Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi olarak sadece sağlık hizmetinin sunumunda değil, aynı zamanda klinik araştırmaların geliştirilmesinde de hem ulusal hem de uluslararası bazda önemli sorumluluklar üstlendiklerini anlattı. Klinik Araştırmalar Merkezinin 2021'de kanser alanında yaklaşık 114 uluslararası faz-2 ve faz-3 çalışmasına, yerli VLP aşısı ile Car-T-hücre tedavisi faz çalışmaları dışında kanser alanında 7 faz-1 çalışmasına ev sahipliği yaptığını aktaran Altuntaş, bu kanser ilacının da faz-1 çalışmasının tamamlanmasıyla faz-2 ve faz-3 aşamalarına geçmeyi arzu ettiklerini söyledi.<br> Prof. Dr. Altuntaş, \"Ülkemiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu bir ekip işi. Bunun hem laboratuvar hem klinik hem akademik hem de idari kısımları var. Burada da bir bütün içerisinde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de hem bunların etkinliği hem de güvenilirliği konusunda daha büyük veriler alırız.\" dedi. FAZ-1 ÇALIŞMASI NE ANLAMA GELİYOR?<br>Laboratuvar şartlarında etkinliği kanıtlanmış bir ilacın veya molekülün hastalarda etkinlik, doz ve yan etki çalışmalarının değerlendirildiği aşama faz-1 klinik çalışma olarak adlandırılıyor.<br><br>Faz-1 çalışması, yeni bir ilacın ilk klinik başlangıç noktasını temsil ediyor. Çoğu kez bir ilacın veya molekülün insanlarda ilk kez test edildiği aşama olarak tanımlanıyor.<br> Türk bilim insanları geliştirdi: Milli olarak üretilecek Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından akciğer kanserine karşı geliştirilen ve laboratuvar çalışmaları tamamlanan ilaçta klinik araştırmalara geçildi. Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu kadar sağlık sanayinde de kendine yeten bir ülke olması, özellikle yerli ve milli ilaçların üretiminde ileri bir noktaya taşınması için diğer bilim insanlarıyla iş birliği yaptıklarını söyledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Venüs'te amonyak gazının varlığını araştıran uzmanlar, 'şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen' uzaylı yaşam formlarının gezegende olabileceğini açıkladı. NTV'de yer alan habere göre; Bilim insanları, Venüs'ün atmosferinde tespit edilen, nitrojen ve hidrojenden oluşan renksiz bir gaz olan amonyak varlığı karşısında şaşkına döndü. Bunun sebebi ise Venüs’te amonyağın herhangi bir kimyasal işlemle üreyemeyecek olması. Cardiff Üniversitesi, MIT ve Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma, Venüs’te amonyak gazının varlığı için gerçekleşmesi gereken bir dizi kimyasal süreci modelledi. Bilim insanları, amonyak gazının sülfürik asit damlacıklarının nötralize edilmesi için bulutların asitliğinin 11'den sıfıra düşmesi gerektiğini bildirdi. Ancak, bu seviyenin pH ölçeğinde hala çok asidik olmasına rağmen, yaşamın potansiyel olarak hayatta kalabileceği bir ortam hazırlayacağı aktarıldı. \"YAŞAM VENÜS'TE KENDİ ORTAMINI OLUŞTURDU\"<br>Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Venüs’teki potansiyel amonyak kaynağı için en makul açıklamanın, yıldırım veya volkanik patlamalardan ziyade biyolojik kökenli olduğunu açıkladı. Söz konusu bulgu, yaşamın Venüs'te kendi ortamını oluşturduğunu gösteriyor. MIT'den çalışmanın yazarı Prof. Dr. Sara Seager, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, \"Bildiğimiz hiçbir yaşam Venüs damlacıklarında hayatta kalamaz. Ama mesele şu ki, orada bir yaşam olabilir ve hayatta kalmak için kendi çevresini değiştiriyor gibi görünüyor” dedi. VENÜS GÖREVLERİNİN SONUCUNDA DOĞRULANABİLİR<br>Bununla birlikte araştırmacılar, hipotezlerinin Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Venüs yolcukluklarında doğrulanabileceğini duyurdu. NASA, 2030 yılında, iki ayrı insansız görevle 38 milyon uzaklıktaki gezegeni ziyaret edecek. DAVINCI+ ve VERITAS adı verilen görevlere şu an için bir milyar dolar kaynak ayrıldı. Bilim insanları ayrıca hipotezlerinin doğrulanması durumunda, yaşam formlarının Dünya'da bulunan bakterilere benzer mikroplar olmasının muhtemel olduğunu bildirdi. Diğer taraftan araştırmacılar, amonyağın varlığının Venüs bulutlarında görülen büyük anomalilerin çoğunu açıklayabileceğini söyledi. Dünya’da amonyak, suda yaşayan organizmalardan kalan yaygın bir atık olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, gezegenimizde -özellikle kendi midelerimizde - asidik bir ortamı yaşanabilir kılmak ve nötralize etmek için amonyak üreten yaşam formları olduğunu belirtti. Cardiff Üniversitesi Fizik ve Astronomi Okulu'ndan çalışmanın ortak yazarı Dr. William Bains, \"Hayatın Dünya'daki asit ortamlarda gelişebileceğini biliyoruz. Venüs’ün bulutlarında amonyak yapan bir şey varsa, bu, damlacıkların bir kısmını etkisiz hale getirerek onları potansiyel olarak daha yaşanabilir hale getiriyor” dedi. VENÜS'TE YAŞAM İDDİALARI<br><br>Öte yandan, Venüs'te yaşam bulma umutları, bu yıl Temmuz ayında yayınlanan bir çalışmanın, başlangıçta mikroplardan geldiği düşünülen fosfin gazının aslında volkanlar tarafından üretilebileceğini iddia etmesiyle suya düşmüştü. Ancak, Eylül 2020'de, Cardiff Üniversitesi tarafından yapılan farklı bir araştırmada, gezegenin asidik bulutlarında eser miktarda fosfin tespit edildiği bildirilmişti. Fosfin gazı genellikle Dünya'da nefes almak için oksijen kullanmayan mikroorganizmalar tarafından salınıyor. Bu da araştırmacıları o sırada Venüs'ün yaşam barındırıyor olabileceğine dair hipotezler geliştirmeye yöneltti. Bilim insanlarından yeni araştırma: Şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor Uluslarası bilim insanları ekibi tarafından yapılan çalışma, karbondioksit dolu kalın bir atmosfer ve kurşunu eritecek kadar sıcak bir yüzeye sahip olan venüste asidik ortamını etkisiz hale getirebilen ve kendi kendine yetebilen bir kimyasal reaksiyon oluştuğunu ortaya koydu. BiP'te paylaş

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