Bilim insanları havadan gıda ürettiler

\"YAŞAM VENÜS'TE KENDİ ORTAMINI OLUŞTURDU\"<br>Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Venüs’teki potansiyel amonyak kaynağı için en makul açıklamanın, yıldırım veya volkanik patlamalardan ziyade biyolojik kökenli olduğunu açıkladı.